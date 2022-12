Ju-jitsu: un oro e un bronzo per lo Judo Sakura Arma di Taggia al campionato italiano 2022

Con una imponente manifestazione che ha visto la partecipazione in gara di oltre 600 atleti provenienti da tutte le regioni italiane, la Fijlkam (settore Ju Jitsu) ha chiuso l'attività agonistica del 2022.

La gara, il Campionato Italiano di classe, si è svolta al PalaPellicone di Ostia Lido (Roma) e ha visto una imponente partecipazione di atleti che hanno dimostrato come l'attività, ben organizzata, sia in continua espansione. Lo Judo Club Sakura Arma di Taggia ha portato in gara due atleti che hanno gareggiato nella specialità del Fighting System: la junior Elisa Antellini ed il senior Diego Secchi. La loro gara è stata condotta con bravura e determinazione, tanto da portarli a salire sul podio, rispettivamente, Elisa Antellini al primo posto nella classe junior femminile fino a Kg. 63 e Diego Secchi al terzo posto nella classe senior maschile fino a kg. 85.

Gli atleti sono stati accompagnati in gara dagli Insegnanti Tecnici M° Andrea Molinari e Manuela Ferrigno che guidano la loro preparazione e che, molto soddisfatti dei risultati ottenuti, hanno commentato: "La gara ha premiato la preparazione fatta dai nostri atleti nel corso del 2022. n questo anno il lavoro agonistico è stato continuo, senza interruzioni e ci ha portato già in precedenza ottimi risultati, sia in campo femminile che maschile. Il nostro obiettivo è continuare ad allenarci con serenità e costanza, in modo che nel 2023 vengano confermati e, anzi, aumentati, i risultati fin d'ora raggiunti".