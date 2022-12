Ventimiglia: i ringraziamenti dell'associazione Noi4You al Ristorante Palo Santo

L’Associazione NOI4YOU ringrazia il Ristorante Palo Santo di Ventimiglia, per l’iniziativa benefica in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.



"Il noto ristorante sul porto ha infatti devoluto la metà del ricavato per ogni bevuta di bollicine consumata in quell’occasione. Il nobile gesto ha permesso di aiutare, proprio in prossimità del Natale, alcune donne in situazione di difficoltà, pagando loro qualche bolletta o donando buoni spesa. I 'concreti' aiuti hanno particolarmente commosso i beneficiari che hanno espresso gratitudine e gioia all’Associazione e ai benefattori. GRAZIE!".