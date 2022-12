Vallecrosia: giovedì prossimo al point di Fratelli d'Italia il brindisi di auguri per il nuovo anno

Giovedì prossimo dalle 17 presso il Point di via Colonnello Aprosio 392 a Vallecrosia, il Circolo di Fratelli d'Italia della città invita tutta la cittadinanza per un brindisi di auguri al nuovo anno e per festeggiare il decennale della fondazione del partito.

Saranno presenti il Consigliere regionale Veronica Russo, il consigliere comunale e responsabile enti locali della provincia di Imperia Fabio Perri, il responsabile terzo settore della provincia di Imperia Mirko Valenti e il coordinatore cittadino del partito Alfonso Bruno.