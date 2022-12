Taggia: Jacopo Siffredi nuovo consigliere per Progetto Comune, "Opposizione decisa, indipendente e scevra da ogni compromesso"

Siffredi prende il posto del veterano Marco Ardoino. Il passaggio di consegne era già stato annunciato durante la campagna elettorale delle elezioni di giugno dove il ragazzo aveva corso come capolista. Il neo consigliere comunale di minoranza è uno studente ed è il nipote di Tunin Siffredi, partigiano a cui è dedicato il circolo di Taggia da cui ha preso forma 'Progetto Comune'.

Al suo ingresso il neo eletto ha detto: "Marco (Ardoino ndr) è un esempio di attivismo politico e sociale. Un uomo e amico a cui devo molto. Penso che il nostro comune abbia compreso l'impegno da lui profuso in questi 5 anni nel comune anche se non ufficialmente all'interno. Mi impegnerò per il mio comune con una opposizione decisa, indipendente e scevra da ogni tipo di compromesso".