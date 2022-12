Bordighera: al via iter per valorizzare l’arte di Marcello Cammi con un percorso museale all’interno dei Giardini Winter

La Giunta Comunale di Bordighera conferma la volontà di valorizzare l’arte di Marcello Cammi ed approva la delibera per avviare la progettazione di un censimento preliminare delle opere e di un percorso museale all’interno dei Giardini Winter.

“Marcello Cammi ha donato a Bordighera un grande eredità: le sculture del suo lascito testamentario, certamente, ma anche un profondo legame d’affinità con le persone ed il territorio. Entrambi questi elementi devono essere giustamente tutelati e messi in luce - commenta il Sindaco Ingenito -. Abbiamo iniziato a lavorare in questa direzione quando abbiamo realizzato il suo Giardino, inaugurato in Arziglia nel maggio 2021 nell’area degli ex lavatoi, proprio accanto ai luoghi dove Cammi viveva e creava. Ora diamo il via ad una nuova iniziativa che restituirà alla città altre opere meravigliose, che troveranno nei Giardini Winter l’ambientazione migliore per esprimere tutta la loro forza espressiva”.

Tre, in particolare, le indicazioni prioritarie del documento di indirizzo:

- l’incarico ad un restauratore specializzato per la preliminare catalogazione delle opere;

- la predisposizione del progetto esecutivo del percorso museale all’aperto, da sottoporre all’approvazione della Sovraintendenza ai beni culturali e del paesaggio di Regione Liguria;

- la creazione delle opere complementari all’installazione delle sculture (basamenti, illuminazione, camminamenti, cartellonistica) in perfetta armonia con il paesaggio ambientale e culturale dei Giardini Winter.

L’intervento è stato finanziato nell’ambito della settima variazione al bilancio di previsione 2022 – 2023 – 2024; il RUP, su mandato della Giunta, provvederà ora allo svolgimento delle procedure connesse all’affidamento di progettazione e realizzazione di censimento, catalogazione e percorso museale.