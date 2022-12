Sanremo: non si possono comprare i biglietti del bus con 'monetine', la protesta di una passeggera della Rt

Impossibile comprare i biglietti della Riviera Trasporti con monete sotto i 10 centesimi. E’ questa la disavventura di una nostra lettrice che, questa mattina non ha potuto acquistare due tagliandi per il bus, del valore complessivo di 3 euro, aggiungendo alcune monete da 1, 2 e 5 centesimi che le erano rimaste nel portafogli.

“Sono andata a comprare i due biglietti urbani da 1,50 euro ciascuno, pagando con monete, tra le quali alcune di ‘rame’ per completare la somma. L impiegato mi ha rifiutato la vendita perché non le accettano. Il motivo è relativo alla banca che, per fare il versamento con monetine di questo genere, da un appuntamento a 6 mesi”.

La nostra lettrice, che si firma ma chiede l’anonimato, ha evidenziato come le monetine siano regolarmente in corso e che non è presente nell’autostazione alcun avviso. “Penso sia un episodio grave e che va soprattutto contro la legalità delle monete. Proprio per questo domani invierà un esposto, visto che si tratta di un atteggiamento negativo per chi come me voleva pagare la sua corsa onestamente”.