Speciale Santo Stefano: i nostri migliori consigli su come trascorrere questa giornata nella nostra provincia

Oggi è il 26 dicembre, festa di Santo Stefano, ma perché si celebra? Si tratta di un giorno santo cristiano dove si commemora appunto Santo Stefano, il primo martire della cristianità, celebrato il 26 dicembre in occidente e il 27 dicembre in oriente. Intorno all'anno 36 d.C. Stefano protomartire fu accusato di blasfemia dal sinedrio e condannato alla lapidazione. Uno dei suoi principali inquisitori fu Saulo di Tarso, che poi diventerà San Paolo.

Tale giorno è una festa nazionale in Austria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Romania, San Marino e Svizzera italiana. L'Italia lo rese festivo nel 1947 laddove in precedenza era un normale giorno lavorativo. La Chiesa cattolica lo celebra come festa religiosa, ma non di precetto, come invece è in Germania e altri Paesi germanofoni. Il motivo del giorno festivo in Italia, non richiesto dalla Chiesa cattolica nonostante la fama del Santo, è da ricercarsi nell'intento di prolungare la vacanza del Natale, creando due giorni festivi consecutivi, cosa che accade anche nel caso del Lunedì dell'Angelo, informalmente Pasquetta, festa non religiosa, ma che vuole solo allungare la Pasqua. Prima del 1947 le due giornate erano giorni lavorativi, con le banche e gli uffici aperti.

Dopo aver trascorso il giorno di Natale in famiglia, tra pranzi, cene e regali, queste ore sono più rilassanti perché solitamente si trascorrono in compagnia di amici e parenti. Ma c’è chi preferisce dedicarsi ad altro e andare in giro alla ricerca di qualche altro svago che anche in questa giornata non mancano. Quindi ecco alcuni dei nostri migliori consigli: oltre che andare a visitare i numerosi presepi allestiti in tutta la provincia (ne abbiamo parlato in un precedente articolo) o fare un salto al Luna Park allestito sul piazzale Carlo Dapporto a Sanremo o, ancora, schettinare sulla pista di pattinaggio su ghiaccio allestita sempre nella città dei fiori in piazza Colombo, le proposte prevalentemente riguardano offerte musicali.

Il musicista e compositore Reddy Bobbio sarà protagonista in due concerti­: alle 16.30 si esibirà presso il centro culturale La Piccola di Ospedaletti mentre alle 21 nella parrocchia di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia. Con Reddy Bobbio, pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, si esibiranno Enrico Allavena al trombone, Mario Martini al flicorno, Luca Valenti al contrabbasso e Fausto Biamonti alla batteria. Il programma prevede varie composizione sacre natalizie e brani classici rivisitati in chiave moderna.

Doppio concerto anche per la ‘Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori Note Libere’: alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia di Imperia terrà il tradizionale concerto di Natale ‘Auguri in musica’ organizzato dal Circolo Castelvecchio, mentre alle 21 si esibirà nella Chiesa parrocchiale di Villa Viani, frazione di Pontedassio. ‘Note Libere’ è un gruppo strumentale giovanile la cui età varia tra gli 8 e i 20 anni.

A Vallebona alle 18, nella Chiesa Parrocchiale, si svolgerà il concerto del coro Troubar Clair ‘… et in terra pax - Dai canti medievali alle più umili melodie popolari’ con un programma che spazia da Tomás Luis de Victoria alle melodie popolari ucraine e spagnole alle celebri pagine corali di Mozart. Un’occasione per vivere lo spirito del Natale attraverso la musica che nei secoli ne è stata interprete.

Ora è la volta di due bande cittadine: nel concerto che la Banda Musicale di Ceriana eseguirà alle 18 nella Chiesa Parrocchiale SS Pietro e Paolo si potranno ascoltare brani conosciuti di autori famosi od anonimi, composti in lingue diverse, melodie che provengono da luoghi, culture ed epoche lontane fra loro e che abbracciano stili differenti, ma che sono tutti legati al tema della Natività. Anche la Banda cittadina di Dolceacqua terrà un concerto natalizio alle 18 nella Chiesa Parrocchiale del piccolo borgo.

Per chi vuole ascoltare musica ma anche smaltire gli eccessi di pranzi e cenoni può recarsi a Ospedaletti e partecipare allo 'Street Workout' dalle 10 a mezzogiorno con due ore di camminata attiva e musica in cuffia. L’evento, curato da ‘Happiness Asd’, prevede anche 4 stazioni fitness.

Ultimiamo questo excursus con un appuntamento rivolto agli appassionati di shopping. Si tratta de ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’, mercato ospitato sul Lungomare Cristoforo Colombo e D’Albertis a Santo Stefano al Mare dove si potrà trovare il meglio dell’artigianato toscano ed italiano di qualità: pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere,

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

