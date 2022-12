Sanremo: oggi festa patronale per la chiesa di Santo Stefano in piazza Cassini

Quest’oggi, 26 dicembre, é Santo Stefano: festa patronale per la chiesa (ex Gesuiti) in piazza Cassini a Sanremo dedicata proprio a S. Stefano diacono e primo martire e tanto cara ai sanremesi.

Per l’occasione alle 16.30 saranno cantati i secondi Vespri con Benedizione eucaristica e alle 17.30 sarà celebrata la solenne S. Messa in latino. Al termine delle funzioni, per chi lo desidera, ci sarà occasione per una fetta di panettone e per lo scambio di auguri. Tutti i fedeli sono invitati.