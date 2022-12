Già pubblicato su You Tube: squalificato uno dei partecipanti al Festival della Canzone Cristiana di Sanremo

Fabrizio Venturi, direttore artistico del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023, ha annunciato che il concorrente Fra Massimo Poppiti è stato squalificato perché la canzone ‘Rinascere in un abbraccio’, presentata e in gara è stata già pubblicata su You Tube e, per tale motivo, non è inedita.

Non si tratta di uno scherzo come si è verificato qualche giorno fa per la canzone di Giorgia, che Fiorello avrebbe fatto ascoltare durante la trasmissione 'Viva Rai Due', determinando, in tal modo, l'esclusione della cantante dalla settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana. Nel nostro caso è tutto vero.

"Il nostro regolamento prevede che le canzoni presentate debbano essere inedite, mai pubblicate sui social o in altre piattaforme e neppure eseguite in pubblico, altrimenti si dà corso alla squalifica. La canzone che ha presentato Fra Massimo Poppiti, purtroppo, era stata già pubblicata su You Tube. La decisione di aver proceduto alla sua squalifica è stata formalizzata e fatta pervenire al concorrente" ha dichiarato Venturi.