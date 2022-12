Sanremo: autovelox sull'Aurelia Bis, nessun incidente e calate drasticamente le velocità a Bussana

Nessun incidente e automobilisti più prudenti sull’Aurelia bis a Sanremo, dopo l’installazione dell’autovelox avvenuta a fine luglio gestito dal corpo di Polizia provinciale.

Lo dicono i dati comunicati alla Provincia dall’Autostrada dei Fiori spa, competente per il tratto di Aurelia bis tra Taggia e Sanremo dove, in direzione ponente e all’uscita della galleria Bussana, nel territorio comunale di Sanremo, cinque mesi fa è stato installato un impianto di controllo della velocità gestito dal Corpo di Polizia provinciale (il limite in quel punto è di 70km/h).

In particolare, secondo le rilevazioni della spira conta-traffico, rispetto alla prima parte dell’anno la velocità media sulla corsia di marcia è diminuita da 76 a 62 km/h. Ancora più netta la diminuzione della velocità sulla corsia di sorpasso, passata da 93 a 73 km/h.

E’ da rilevare anche l’assenza di incidenti dopo l’installazione dell’autovelox, mentre negli anni precedenti (sullo stesso tratto di strada in direzione ponente) si registravano sinistri di varia gravità. Il Presidente della Provincia Claudio Scajola commenta: “E’ di tutta evidenza che l’installazione dell’autovelox ha incentivato la sicurezza stradale”.