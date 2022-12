Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 26 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 26 DICEMBRE



SANREMO

9.00. Mercati Antiquari di Natale nel porticato del Palafiori ed in Piazza Colombo, insieme alla pista di pattinaggio, anche domani

9.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di immagini a tema in via Umberto e via Rambaldi + esposizione di presepi artigianali in Piazza San Sebastiano (nella chiesa di San Sebastiano e nell'Oratorio di Sant'Anna) e via Costa. Frazione Coldirodi

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

16.00-21.00. ‘Paradise on Ice’: pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22), fino all’8 gennaio, info 331 3552920

21.00. ‘Cantainverno 2022’: serata finale del concorso canoro organizzato dall'associazione Viva Armea. Mattatori della serata Agostino Orsino, storico presentatore, e Alex Penna in qualità di direttore artistico. Mamely di via Gioberti, info e prenotazioni 380 7098908

IMPERIA

8.00. I Presepi di Imperia: possibilità di ammirare fino all’8 gennaio rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)

9.00-19.00. Maxi presepe allestito dalla comunità giovani con riproduzione del paesaggio e le case dell'entroterra ligure. Frazione Sant’Agata, fino all’8 gennaio (sabato e festivi h 9/12-15 e 14.15/19, feriali h 14/18.30)

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



10.00-19.00. Mostra ‘Sguardi' dell’artista Massimo Indellicati organizzata dalla Associazione Culturale Le Muse. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 27 dicembre (h 10/12.30-16/19)

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio



15.30. ‘Auguri in Musica’ a cura del Circolo di Castelvecchio con la partecipazione di Note Libere, Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori. Chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia, via Spontone 46, ingresso libero

VENTIMIGLIA



10.00. Mercatino di Natale in via Aprosio, nell’isola pedonale (fino al 6 gennaio)



10.00-19.00. Esposizione dei Presepi Poveri in concorso (premiazione il 6 gennaio h 15.30) + Presepio Napoletano, Presepio Provenzale ed altri Presepi fuori concorso. Oratorio ‘dei Neri’ in Via Garibaldi, centro storico, fino al 5 gennaio (h 10/13-15/19)

VALLECROSIA

21.00. Concerto di Natale con Reddy Bobbio nella parrocchia di Maria Ausiliatrice

BORDIGHERA

10.00. Mercatino di Natale in piazza Eroi della Libertà​, fino all’8 gennaio



17.00-19.00. Mostra di dipinti ‘Omaggio a Guido Strazza’. Sede dell' UCD/ANPI, via Al Mercato 8, fino al 28 dicembre, ingresso libero

OSPEDALETTI



9.30. ‘Da Ospedaletti a Coldirodi’: escursione dalla riva del mare al borgo di Coldirodi fino al Santuario della Madonna Pellegrina per poi visitare l’antico paese accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla sede comunale di Ospedaletti, info 338 1375423 (più info)



10.00-12.00. ‘Street workout’ a cura di Happiness ASD: due ore di camminata attiva con musica in cuffia e 4 stazioni fitness. Prenotazione obbligatoria al numero 340 3614861

16.30. Concerto natalizio con il Maestro Reddv Bobbio e la sua band. Brani classici in chiave moderna e brani inediti. Con Reddv Bobbio (Pianoforte), Enrico Allavena (Trombone), Mario Martini (Flicorno), Luca Valenti (Contrabbasso), Fausto Biamonti (Batteria). Sala eventi ‘La Piccola’

TAGGIA



10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’: la Natività di Gesù per le vie e piazze del centro storico in collaborazione con i Rioni Tabiesi. Fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)



SANTO STEFANO AL MARE

8.00-19.00. ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’: pelletteria (borse e scarpe), produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore. Lungomare Cristoforo Colombo e D’Albertis (più info)



DIANO MARINA



10.00-18.00. Presepe Artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)

14.00. Esposizione delle Fiat 500 a tema natalizio nell'isola pedonale cittadina, organizzata dal Club 500 Golfo Dianese. Corso Roma

CERVO

10.00. ‘Seguendo la Stella: a Cervo i presepi nel borgo’: concorso di presepi nel borgo con l’originale esposizione nel cuore del centro storico e in tutta Cervo dei presepi realizzati dagli abitanti. Fino all’8 dicembre

ENTROTERRA

CERIANA



18.00. Concerto di Natale nella Chiesa Parrocchiale SS Pietro e Paolo

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2022’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (per conoscerli cliccare questo link). Premiazione il giorno 7 Gennaio alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

9.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in piazza Mauro

18.00. Concerto della Banda cittadina nella Chiesa Parrocchiale

21.00. ‘Cantendu denäi au fœgu’: serata in compagnia dei Dusäigöti con percorso itinerante intorno ai tradizionali fuochi con i Soundpressure. Partenza dalla ‘Fravega’ (via Dante Alighieri)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)

PONTEDASSIO

20.30. Concerto di Santo Stefano della ‘Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori Note Libere’. Chiesa parrocchiale di Villa Viani

PORNASSIO

10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)

SEBORGA

10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio



VALLEBONA

18.00. Concerto di Natale del coro Troubar Clair con brani che spaziano da Tomas Luis de Victoria alle melodie popolari ucraine e spagnole alle celebri pagine corali di Mozart. Chiesa Parrocchiale, ingresso libero

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

14.00-23.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)



14.00, 16.30 & 19.30. Circo di Natale sul ghiaccio (tre spettacoli) con cantanti e ballerini sul ghiaccio: la Russia degli Zar, le leggende Inca, il giro del mondo dei musical, Tribute to Rock'n'roll, Bollywood Parade e l'imperdibile regina delle nevi. MIN d'Azur, Mercato della stazione, fino al 1 gennaio (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate