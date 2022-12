Ventimiglia: migranti accendono un fuoco per scaldarsi, incendio stanotte in un casolare di via Gallardi

Cercavano di riscaldarsi ma, purtroppo, come spesso capita il fuoco è scappato di mano e hanno rischiato grosso. Per fortuna l’intervento dei Vigili del Fuoco ha risolto il problema.

E’ accaduto questa notte in via Gallardi a Ventimiglia, dove un gruppo di migranti si era rifugiato all’interno di un casolare. Un gruppo di profughi, in attesa di tentare l’avventura verso la Francia, ha trovato un riparto nell’anfratto abbandonato e, per scaldarsi nella notte di Natale, ha acceso un fuoco.

Il gruppetto si è addormentato e, verso le 4 le fiamme hanno rischiato di avvolgere il casolare. Intervenuti sul posto, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia hanno spento le fiamme e, fortunatamente, nessuno dei migranti ha subito ferite o intossicazioni.