Il Ventimiglia Basket chiude l'anno 2022 con una bella festa di Natale al Palaroya

L'anno che volge al termine ha portato davvero tante soddisfazioni, un titolo Under 17 in collaborazione con gli amici della Ranabo, l'inizio dell'attività con i ragazzi della Spes che ricomincerà nel 2023, il City camp con coach Dari che ha visto una massiccia partecipazione di bambini e ragazzi e tante altre iniziative davvero importanti per i cestisti della società ponentina e soprattutto la crescita di un movimento che nonostante il periodo storico in atto ha risvegliato nei bambini e ragazzi la voglia di giocare a pallacanestro.