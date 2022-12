Ventimiglia, anche quest'anno Forza Italia Giovani ha organizzato il Natale solidale (foto)

Anche quest'anno ha avuto luogo il Natale solidale di Forza Italia Giovani. Per la seconda volta i giovani Azzurri hanno racccolto giocattoli, vestiti e generi di prima necessità per le famiglie ventimigliesi in difficoltà.

Nei giorni scorsi è terminata la distribuzione dei giocattoli presso gli uffici dei servizi sociali del comune di Ventimiglia. Molto contenti si dicono gli organizzatori: Davide Longordo, Domenico Palamara, Luca Lo Bello, Giulia Spataro, Chiara Giovinazzo ed Alessandro Palamara. "Vedere che con così poco si può lasciare un sorriso sui volti di molti bambini fa sciogliere il cuore e, dichiarano, ci ricorda che il Natale è fatto per fare del bene".

"Centralità ai giovani e alle loro idee , supporto e strumenti necessari per essere al servizio della nostra comunità, non sono principi che possono solo essere affidate alle sole parole e Forza Italia lo sta dimostrando con i fatti", afferma il coordinatore degli enti locali Gabriele Amarella.

"Un plauso anche a Confesercenti che con 'Spesa Solidale Plus Book' dà la possibilità a chi è più in difficoltà di acquistare, conclude, un bene sottovalutato come quello dei libri. Cogliamo quindi l'occasione per fare i nostri più sinceri auguri di un felice Natale e di un sereno anno nuovo alla cittadinanza tutta".