Sanremo: grande successo ieri al Solaro per la riunione di pugilato organizzata dalla Sanremo Boxe (Foto)

Si è svolta ieri pomeriggio una riunione di pugilato alla palestra del Solaro a Sanremo, organizzata dalla Sanremo Boxe con la ‘Gladiator’ di Ventimiglia. La riunione a carattere interregionale con pugili provenienti da Lombardia, Piemonte e Liguria, ha proposto complessivamente ben 12 match, l'ultimo dei quali tra due pesi massimi 'professionisti'.

Alla presenza del presidente regionale della Federazione Pugilistica Italiana-FPI Consuelo Dessena, del suo vice Riccardo Zunino, del presidente della Sanremo Boxe Daniele Ventimiglia, dell'assessore al Turismo e Sport di Sanremo Giuseppe Faraldi e dei consiglieri comunali Ethel Moreno e Luca Lombardi, la riunione è iniziata con due incontri femminili di giovanissime atlete di età compresa tra 13 e 16 anni a dimostrazione del crescente appeal di questo sport tra le ragazze anche a livello agonistico e le tante donne che frequentano la palestra per tenersi in forma e per difesa personale.

Tra i match che hanno maggiormente entusiasmato il numeroso pubblico, ci sono state le vittorie dei due pugili della Sanremo Boxe, quella del 28enne Cristian Gazzano e quella della promessa Thomas Fontò, 16 anni, campione italiano juniores nella categoria 60kg e un futuro che si annuncia di grandi soddisfazioni.

Dulcis in fundo l'atteso incontro tra due pesi massimi professionisti uno dei quali, Abderrazek 'Zack' Kobba della Gladiator di Ventimiglia sostenuto da un gran tifo da parte dei suoi sostenitori di origine marocchina. Purtroppo per lui, dopo un ottimo avvio ha perso un po' di smalto ed ha accusato la fatica di un match sulla distanza di 8 round ad alta intensità ma è riuscito a resistere al più giovane avversario e a terminare tra gli applausi nonostante un verdetto non favorevole.

(Foto di Tonino Bonomo)