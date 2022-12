Sanremo, concerto natalizio di Francesca e Fabio per i degenti del Borea (foto)

Si è ormai giunti alla terza edizione, di quello che è diventato un vero e proprio appuntamento fisso delle festività natalizie per i degenti del ‘Borea’. È il ‘concerto di Natale’, che vede ancora una volta protagonista la voce solista della cantante sanremese Francesca Furfari, accompagnata da Fabio Lanteri al sax.

Oggi pomeriggio infatti all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo, Francesca e Fabio si sono esibiti con un medley di sonorità delle più celebri e tradizionali canzoni natalizie, portando così calore e vicinanza a tutte quelle persone che non potranno festeggiare con i loro parenti il Natale. In merito al concerto, il Direttore Generale di Asl1 il Dott. Luca Filippo Maria Stucchi ha affermato: “È una magnifica iniziativa. Ringrazio Francesca e Fabio per questo gesto e momento di serenità che fa bene al cuore ma soprattutto porta una ventata di allegria, ottimismo e speranza ai nostri pazienti e operatori sanitari in questo giorno di festa”.