Sanremo: con la 'Canottieri' anche quest'anno Babbo Natale è arrivato dal mare per grandi e piccini (Foto e Video)

Babbo Natale bipartisan, questa mattina alla Canottieri Sanremo. Il classico Santa Claus è sbarcato da una delle barche dell’associazione sportiva matuziana e, ad accoglierlo insieme ai tanti atleti, anche il Sindaco Biancheri, il suo vice Costanza Pireri (che ha viaggiato a bordo di un motoscafo insieme agli altri partecipanti) e ovviamente il presidente Sergio Tommasini.

Un bel momento distensivo per festeggiare il Natale insieme a tanti bambini, che sono stati omaggiati di doni, caramelle e cioccolatini. Alla fine, sulla splendida terrazza della Canottieri il brindisi augurale per il Natale e per l’anno nuovo.