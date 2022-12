Pontedassio: lunedì prossimo si conclude la rassegna di appuntamenti natalizi organizzati dall’amministrazione comunale

La rassegna di appuntamenti natalizi organizzati dall’amministrazione comunale di Pontedassio si concluderà la sera di Santo Stefano alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Villa Viani, dove si terrà un singolare concerto a opera della ‘Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori Note Libere’, con la fattiva collaborazione della Pro Loco di Villa Viani.



“Desta curiosità - si spiega nel comunicato - vedere e soprattutto ascoltare la giovane orchestra, formata da trenta ragazzi e ragazze che suonano il violino. Una serata fatta da giovani artisti per grandi e piccini. E non mancherà la sorpresa di una scenografia natalizia originale studiata nel dettaglio e preparata da Grafiche Amadeo di Chiusanico. Prestate attenzione a Scrooge che occhieggia dalla locandina (in basso), perché il concerto della Giovane Orchestra Note Libere ci ricorderà i veri valori del Natale, come scrive Charles Dickens in Canto di Natale.

Ottima riuscita anche per il concerto di ieri sera a Pontedassio. Nel seicentesco oratorio di San Pietro a Pontedassio sono riecheggiate le note delle tradizionali melodie natalizie grazie alla maestria della pianista Tiziana Zunino e alla voce del soprano Cinzia Ravotto, originaria di Pontedassio. Un’esibizione di altissima qualità che ha spaziato dai brani più classici, a quelli religiosi e ai canti tratti da colonne sonore di film famosi. Le due artiste hanno saputo creare e far vivere ai presenti la magia dell’attesa della sera della Vigilia. L’amministrazione comunale con questo evento ha voluto fare gli auguri di buone festività a tutti gli abitanti di Pontedassio”.