Il passato di Arma di Taggia rivive nel presepe della Chiesa di San Giuseppe, c'era una volta un borgo marinaro

Il passato e la tradizione marinara di Arma di Taggia rivivono nel presepe realizzato nella Chiesa di San Giuseppe. A due passi dalle spiagge si trova uno dei presepi più caratteristici della provincia di Imperia, opera della 'Cumpagnia Armasca' che già aveva stupito per la realizzazione del presepe pasquale.

In questo caso è stata mostrata un Arma di Taggia che non c'è più quando la Chiesa era letteralmente sul mare e dalla costa partivano merci e persone. L'inaugurazione del presepe è avvenuta pochi giorni fa alla presenza del parroco Don Alessio Antonelli.





"Abbiamo riprodotto una porzione del borgo marinaro con la chiesa costruita nel 1817 quando vi erano poche abitazioni e un pontile usato per l'attracco delle navi commerciali dove portavano il vino in cambio di olio. - ci spiega Graziano Farina, presidente della Cumpagnia Armasca - Come da nostra usanza abbiamo usato interamente materiali di recupero e naturali".