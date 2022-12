Airole si prepara alla magia del Natale: il paese si trasforma in un presepe itinerante (Foto e video)

Anche ad Airole, paese della valle Roya, il presepe è diventato uno dei simboli forti del Natale e della famiglia nel segno della tradizione e dello spirito di pace e speranza che soprattutto in questo periodo dell’anno alleggia fra le persone e si sente ancor di più nelle strette vie dei carrugi, nella piazza attorno al fuoco e all’albero di Natale.

Quest’anno, su iniziativa della pro loco di Airole, è stata lanciata l’idea di realizzare i presepi in tutte le vie, piazze e scorci suggestivi del paese. I cittadini hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa realizzando in maniera artigianale e suggestiva i propri presepi.

Airole è diventato quindi un “presepio itinerante”, che spazia dal presepio all’interno della chiesa S.S. Filippo e Giacomo, a quelli dei carrugi, alle piccole e strette vie del paese, e in ogni scorcio suggestivo del borgo storico. Questa sera ci sarà in occasione della Vigilia di Natale una serie di appuntamenti da non perdere. Alle 23 vi sarà l’accensione del fuoco di Natale nella piazza principale del paese in compagnia del suono delle cornamuse del ponente folk legacy.

Alle 24 vi sarà la tradizionale santa messa di mezzanotte della natività animata dall’organo e dal coro parrocchiale nella chiesa principale dei S.S. Filippo e Giacomo a seguire dolci per i bambini con “Babbo Natale”, cioccolata calda, vin brulé, panettone, mariette e galetti per scambiarsi gli auguri attorno al fuoco di Natale.