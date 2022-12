Natale: il messaggio di auguri del Vescovo Antonio Suetta "Ogni cuore si apra per portare la pace" (Video)

Come ogni anno dalle pagine del nostro giornale, nel giorno di Natale arriva il messaggio del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta.

“E’ il primo vero dopo la pandemia, che ci aiuta a coglier eun aspetto che, puntualmente a Natale ritorna. Quando si parla della nascita di un bambino, il nostro cuore lo interpreta come un nuovo inizio. Il messaggio del Natale ha proprio questo significato, non solo simbolico mentre per il credente è un mistero effettivo. Noi crediamo che il Signore Gesù, nascendo abbia provocato una svolta nell’umanità che noi chiamiamo la svolta della salvezza. L’augurio è che ogni cuore si apra a questa luce e pace e a tutto quello che di buono insegna il Natale”.

E per il 2023: “Gli auguri arrivano per un buon 2023 e faccio un riferimento particolare a chi soffre la tristezza della guerra. Parliamo soprattutto del popolo ucraino ma anche delle tante guerre che ci sono del mondo e ci auguriamo che possano tutte finire al più presto e vengano definitivamente superate dalla pace, prosperità e reciproca solidarietà”.