Pallavolo: ancora una vittoria per l'Unione Sanremo, 3-1 a Dego e primo posto consolidato

Nuova vittoria per l'Unione Sanremo nella difficile trasferta di Dego contro il New Volley Valbormida nel campionato di Prima Divisione. I sanremesi pur non essendo al completo a causa dei molti infortuni si impongono per 3-1 contro l'esperta squadra savonese.

Partita a tratti un po' nervosa e caratterizzata da molti errori da entrambe le parti. Partono forte capitan Ghiretti e compagni, che con una buona correlazione muro-difesa si aggiudicano i primi due parziali. Troppi errori e calo di attenzione nel terzo set, perso ai vantaggi. Nel quarto set i giovani sanremesi partono sotto tono, ma riescono a rimontare sul finale trascinati dagli attacchi di Brizio e Borro, e si aggiudicano il set e la gara.

Questa la formazione dell’Unione Sanremo: Catalano Donato, Capacci Alessandro (L), El Jaidouli Hicham, Brizio Michele, De Panis Niccolò, Antonellini Lorenzo, Ghiretti Gabriele (K), Borro Daniele e Bortesi Federico (L). TGre punti importanti in una partita molto complicata che consentono ai sanremesi di mantenere la testa della classifica del campionato di Prima Divisione.