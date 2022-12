Judo: successo di Nicole Di Michele, del BUDO Sanremo a Dijon

Terzo posto per Nicole Di Michele, judoka del BUDO Sanremo, al prestigioso Torneo label excellence di Dijon.

Si è svolto nell'ultimo weekend a Dijon l'ultima tappa del 2022 del circuito Excellence U18 della Federazione Francese di Judo, per il BUDO Sanremo hanno partecipato all'evento le Judoka Di Michele Nicole e Valentina Palagi.

Ottima prestazione per entrambe le atlete matuziane e terzo posto per Nicole che era già andata a podio nel precedente label excellence di Nimes e che porta così a cinque la striscia positiva che la vede medagliata nelle ultime cinque competizioni da inizio stagione. Ottima anche la prestazione di Valentina che dopo il titolo di vicecampionessa italiana U15 a Novembre sta dimostrando di avere i numeri per competere già ad ottimi livello anche tra gli U18.

"Siamo soddisfatti del lavoro svolto in club e delle prestazioni che riescono ad esprimere i nostri atleti, un connubio di allenamento, tecnica, dedizione e concentrazione che li sta portando a primeggiare" dichiarano i tecnici Gianforte, Polichi e Di Michele "infatti oltre gli ottimi risultati di Domenica delle ragazze, il sabato siamo riusciti a conquistare il podio con ognuno dei nostri agonisti ai Campionati Regionali Liguri, sono soddisfazioni che ci stimolano a continuare su questa strada"