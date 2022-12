Festa di Natale al Kursaal per la Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

La Polisportiva Vallecrosia Academy, in attesa delle festività natalizie, sabato scorso ha organizzato una serata al Kursaal Club di Bordighera. Una festa di Natale rivolta ai membri dello staff, ai ragazzi delle diverse leve e alle loro famiglie.

“È stata un’occasione per stare insieme, divertirsi e scambiarsi in anticipo gli auguri per le festività natalizie. Una bella serata trascorsa all’insegna dell’allegria" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - “Presenti tanti ragazzi, le loro famiglie, i membri della società e gli istruttori, che hanno condiviso insieme momenti piacevoli: cena a buffet, spettacolo di ballo, musica e tanto divertimento in pista”.

La società desidera ringraziare i proprietari del locale, che “si sono resi molto disponibili per l’organizzazione della serata, che è riuscita al meglio. Un ringraziamento particolare va alle famiglie che sono sempre pronte alla condivisione e all’assidua partecipazione agli eventi societari” - sottolinea la Polisportiva - “In quest’ultima settimana di allenamenti, prima dello stop per le feste, si susseguono gli scambi di auguri per tutte le varie annate con la consegna ai tesserati di un regalo da parte della società”.