Taglio contributo alla Sinfonica di Sanremo, Lista Toti Liguria: "In arrivo fondi extra per la cultura"

"Pirondini vuole iscriversi a forza alla categoria dei pifferai che partirono per suonare e tornarono suonati. Lo accontentiamo volentieri. Stupiscono le parole del senatore grillino a proposito delle capacità del governatore Giovanni Toti per la gestione e la promozione della cultura in Liguria. Parole che ha il coraggio di pronunciare all'indomani della destinazione alla Liguria di fondi extra che portano la dotazione a 82mila euro. Soldi che non piovono dal cielo per caso, ma arrivano grazie alla costante opera di concertazione di Regione e dell'assessore Toti con il governo. Fondi destinati alla Liguria, ai suoi teatri, alle sue realtà culturali dal riparto del Pnrr e dall'aumento dei fondi regionali. Tutte le realtà culturali". Con queste parole la Lista Toti Liguria risponde all'attacco del senatore Pirondini.

"Il senatore Pirondini si lamenta dello scarso supporto che Regione Liguria avrebbe garantito all'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Magari il senatore sperava di poter attaccare, come sono soliti fare i suoi colleghi di opposizione, per l'eccesso di stanziamenti destinati agli eventi?" - sottolinea.

"I risultati del supporto alla cultura e al turismo che essa genera in Liguria sono sotto gli occhi di tutti. Piuttosto, che il Movimento 5 Stelle abbia da fare lezioni a proposito di interventi per la cultura e segnatamente per i teatri liguri, è come minimo inopportuno" - conclude.