Acquista comodamente online l’olio tipico della Basilicata

Fratelli Carbone è un'azienda italiana a conduzione familiare specializzata nella produzione di olio extravergine di oliva. Situata a Tricarico, non molto distante da Matera, l'azienda Fratelli Carbone è gestita da Antonio Carbone, insieme ai fratelli Luca e Nicola. La passione per la produzione dell'olio di oliva è presente nella famiglia Carbone dal lontano 1890 e da allora è stata tramandata di generazione in generazione, sino all'apertura del primo frantoio di famiglia nel 2009.

Perché scegliere l'olio prodotto dai Fratelli Carbone

L'obiettivo principale dell'azienda Fratelli Carbone è la produzione del vero olio di oliva della Basilicata, come quello portato in tavola dal bisnonno Francesco, dal profumo inconfondibile di olive appena spremute e unico per quanto riguarda il gusto, il colore e la consistenza. I segreti per ottenere un olio così eccezionale sono molteplici. Innanzitutto l'azienda Fratelli Carbone utilizza unicamente olive italiane, provenienti dallo loro terra di origine: la Basilicata. Le olive lavorate riguardano quattro varietà principali: Leccino, Fasola, Coratina e Ogliarola del Bradano, tutte situate in collina. Secondo uno studio effettuato dalla Wiley Online Library del 30 agosto 2012 il microclima collinare permette di produrre un olio di oliva più ricco di benefici rispetto ad un olio prodotto in pianura. In particolare tra i principali benefici si possono individuare una maggior quantità di acidi grassi e di composti polifenolici, importantissimi per la nostra salute grazie alle numerose proprietà antinfiammatorie ed antiossidanti, oltre che la capacità di conservare le proprietà nutrizionali più a lungo. Una zona collinare inoltre permette la coltivazione degli ulivi in modo quasi del tutto naturale, in quanto la proliferazione della mosca olearia è molto ridotta rispetto a zone umide. Un altro dei segreti dell'azienda Fratelli Carbone per la produzione del proprio olio di oliva è l'accurata scelta delle olive utilizzate è l'estrema cura durante tutte le fasi di produzione dell'olio. In particolare vengono utilizzate quattro varietà differenti di olive, dai diversi tempi di maturazioni, così da poter essere lavorate sempre al meglio e conferire all'olio un profumo ricco ed inconfondibile. Una volta giunte al giusto grado di maturazione le olive vengono raccolte direttamente dall'albero, evitando in tal modo di danneggiarle, dopodiché vengono lavorate entro lo stesso giorno in cui sono state raccolte per conservarne la freschezza. Per quanto riguarda la fase di estrazione dell'olio la temperatura non supera i 25 gradi, così da non alterare in alcun modo le proprietà nutritive delle olive. Ogni fase di lavorazione dell'olio extravergine di oliva prodotto da Fratelli Carbone è seguita con estrema precisione e cura, dalla raccolta delle olive fino alla fase finale di confezionamento dell'olio.

I prodotti venduti da Fratelli Carbone

L'olio extravergine di oliva prodotto dall'azienda Fratelli Carbone è acquistabile sia in bottiglie da 50 o 75 cl, sia in confezioni dai 5 ai 20 litri nei comodi bag in box. Ogni confezione, perfetta anche come idea regalo, è preparata al momento della vendita, così da assicurare la freschezza dell'olio acquistato. L'azienda Fratelli Carbone inoltre, oltre ad occuparsi della produzione e della vendita di olio extravergine di oliva, si occupa anche della vendita di vino lucano, un prodotto tipico di produzione locale. Sono disponibili bottiglie di vino rosso, vino rosè o vino bianco, perfette per esaltare il gusto di qualsiasi pietanza. Sono inoltre acquistabili diverse tipologie di formaggi stagionati lucani, prodotti unicamente con latte proveniente da vacche allevate in Basilicata, tra cui caciocavallo, cacioricotta, pecorino o confezioni miste contenente differenti tipologie di formaggi, oltre che diversi salumi freschi di provenienza lucana, tra cui salame, guanciale e capocollo.

Dove acquistare i prodotti

Tutti i prodotti Fratelli Carbone sono acquistabili direttamente in azienda oppure è possibile effettuare l'ordine tramite il sito ufficiale. Per qualsiasi dubbio è possibile contattare direttamente l'azienda Fratelli Carbone, anche tramite WhatsApp.