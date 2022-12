Ladro di gratta e vinci in azione tra Sanremo e Taggia: tre tabaccherie colpite in pochi giorni (Foto e Video)

Il modus operandi è sempre lo stesso. Il soggetto entra come se fosse un cliente qualsiasi e approfitta di una distrazione del commerciante, allunga la mano oltre il banco e prende i blocchi dei gratta e vinci. Poi, con estrema nonchalance compra qualcosa e va via.

Con questo sistema il ladro ha già preso diverse mazzette e nel mucchio sicuramente ci sarà qualche biglietto vincente. Per lui non sarà difficile riscuotere la vincita se si pensa che tra 500 e 10mila euro, basta recarsi in un qualsiasi punto vendita autorizzato, in tutta Italia.