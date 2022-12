Taggia: ieri il 'Laboratorio di Natale' con le famiglie al nido d'infanzia 'Girotondo' (Foto)

Ieri, al Nido d'Infanzia Comunale ‘Girotondo’ di Taggia, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza, si è svolto il laboratorio di natale con le famiglie.

L'equipe educativa ha allestito e predisposto tutto il necessario per la decorazione delle lanterne. Tra addobbi e brillantini, piccoli e grandi si sono cimentati nel personalizzare la propria lanterna. Finito il laboratorio non poteva mancare un selfie ricordo e una sfiziosa merenda con la cioccolata calda. Al rientro dalle feste natalizie i bimbi riprenderanno con le attività previste dalla programmazione educativa.

Quest'anno l'equipe ha pensato di proporre ai bambini un viaggio dal titolo ‘Su e giù per lo stivale’. La scelta di questo tema è la voglia di esplorare e conoscere il mondo intorno a noi. La partenza per ogni tappa, verrà caratterizzata dalla ‘macchinina rossa’, realizzata dalle educatrici, per procedere alla scoperta di alcune città italiane. I bambini avranno modo di vivere, ogni viaggio, all’interno della ‘stanza immersiva’, uno spazio creato con giochi di luce, ombre ed affetti sonori, all’interno del quale potranno essere liberi di sperimentare.