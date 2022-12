Taggia: generosità a Natale, i bambini dell'asilo Rodari donano i loro giocattoli al Centro Aiuto alla Vita (Foto)

I bimbi della scuola dell’infanzia G.Rodari di Taggia hanno scelto di donare un proprio giocattolo al Centro Aiuto alla Vita. Un gesto importante in vista del Natale e soprattutto se si pensa che è partito dal cuore dei bambini delle tre sezioni del plesso dell’istituto comprensivo Taggia.

Ognuno di loro, ha selezionato un proprio giocattolo da regalare a chi ne ha più bisogno. Nessuno si è tirato indietro ed è stato realizzato un vero e proprio albero di Natale speciale utilizzando delle scatole riciclate. I giocattoli raccolti sono stati impacchettati con tanto di fiocco e donati al C.A.V. Questo ente opera da tanti anni a Sanremo e Taggia accogliendo e aiutando mamme e bambini in un momento difficile della loro vita.

La donazione di questi pacchi gioco arriva al termine di un percorso dedicato al Natale. In queste settimane le maestre hanno stimolato i bambini a riflettere sui valori della solidarietà e dell’amicizia. Inoltre è stata l’occasione anche per fare numerose decorazioni a tema ed abbellire le tre sezioni della scuola. Un percorso condiviso con le famiglie.

L’attività è terminata con una visita speciale. I bambini della scuola Rodari hanno incontrato ‘Mamma Natale’ che ha consegnato un sacchetto di caramelle ad ognuno di loro. Un grande momento di festa per i bambini e una soddisfazione per le maestre Carmen, Daniela, Alessandra, Linda della sezione gialla; Cristina e Irene della sezione verde; Marina, Rossana, Raffaella della sezione turchese; Valentina l’insegnante di religione; l'assistente Giusy; i collaboratori Francesca e Davide; il personale cucina Cristiana e Anna. Quest’anno per il Centro Aiuto alla Vita sarà un Natale speciale anche grazie alla scuola Rodari.