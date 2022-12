Bowling: la firma di Andrea Siffredi e Marco Damonte sulla serata finale del challenge d'autunno

È stato l’imperiese Andrea Siffredi a salire sul gradino più alto del podio nella finale del Challenge d’Autunno, competizione (tre gare di qualificazione e l’atto conclusivo) su cui è calato il sipario l’altra sera sulle piste del Bowling di Diano, con la partecipazione di 25 giocatori (sei donne) in arrivo da tutta la riviera, da Sanremo a Loano.

Con 967 punti Siffredi ha preceduto Matteo Mele (940) di Borghetto Santo Spirito e Daniele Curto (920) di Arnasco. Quest’ultimo, il più giovane tra i partecipanti con i suoi 20 anni, ha ricevuto anche il premio per il miglior score di singola partita dell’intero Challenge, essendo arrivato a quota 278. Il riconoscimento per la prima della graduatoria femminile è andato invece a Sara Tortorolo, di Imperia, 13a assoluta con 806. Il miglior punteggio della finale (tre manche, senza scarti) è stato realizzato da Marco Damonte (581 punti), cui è andata la targa in memoria del padre, Mario Damonte, uno dei fondatori del Bowling di Diano. Alle sue spalle il savonese Luca Cicchero con un ottimo 575.

A consegnare i premi di classifica sono stati il direttore Giuseppe Leotta e il socio Mario Drappero, coadiuvate da Olga Moriano e Jana Damonte.

Per il periodo natalizio gli appuntamenti agonistici si interrompono e riprenderanno intorno a metà gennaio. Con molta probabilità, dopo tre anni di stop, avrà luogo una nuova edizione del Team Championship, il campionato invernale a squadre.

Nel frattempo, in occasione delle festività, il Bowling di Diano, unica struttura con piste da bowling (12) della provincia di Imperia (le più vicine sono a Montecarlo e Savona), terrà aperto – da domenica 25 dicembre a domenica 8 gennaio – anche tutti i pomeriggi. Per quanto riguarda la sera, uniche eccezioni sono le chiusure del 24 e del 31 dicembre.