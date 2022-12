Caos viabilistico in città, Imperia Rinasce: "I mezzi di soccorso rischiano di rimanere intrappolati"

"La paralisi del traffico dovuta all'allagamento del sottopasso di via Argine Sinistro è solo l'ennesimo esempio di cattiva gestione dei fondi pubblic i", lo scrive in una nota Imperia Rinasce .

"In data 18 ottobre, l'assessore all’ambiente, pubblicava con entusiasmo sui social la foto della grata di scolo delle acque pluviali del sottopasso in questione, con tanto di didascalia 'va a finire che non si allaga più'. Caro assessore, ci spiace deluderla, ma alla fine si è allagato alla prima pioggia, con conseguente chiusura della strada e paralisi del traffico automobilistico".

"La cosa che ci preoccupa maggiormente non è solo la sicurezza della circolazione, ma soprattutto di coloro che debbono essere trasportati, magari con l’urgenza di un 'codice rosso', al Pronto Soccorso di via Sant'Agata. Quanto accaduto oggi e che riteniamo possa nuovamente ripetersi in caso di pioggia battente e continuata, è la limpida dimostrazione di come la progettazione delle modifiche volute espressamente dal sindaco, rispetto al progetto originale della 'ciclabile', abbiano un impatto del tutto negativo per il traffico onegliese. E non si venga a dire che una volta ultimati i lavori la situazione potrebbe migliorare, in quanto l'interconnessione del traffico veicolare con quello della ciclabile creerà, inevitabilmente, rallentamenti di traffico".