Reddito di cittadinanza: a Taggia soltanto 2 persone su 90 hanno lavorato, Cane "Meglio le borse lavoro, ecco perchè"

Il reddito di cittadinanza aiuta davvero le persone che cercano un lavoro? A Taggia il Comune trova maggior riscontro con i "percorsi di inserimento lavorativo", più comunemente noti come 'borse lavoro'. Si tratta di una alternativa che permette al beneficiario, attraverso un progetto sociale, di arrivare ad ottenere una maggiore autonomia e una inclusione sociale concreta. Reddito di cittadinanza o 'Borse lavoro'?

“È proprio così - conferma l’assessore ai servizi sociali Laura Cane - è un progetto sociale sul quale noi nel tempo vogliamo investire ancora di più perché ci crediamo fortemente. Al contrario del reddito di cittadinanza che prevede un sussidio e poi in conseguenza la ricerca di un lavoro. Con i 'Percorsi di inserimento lavorativo' il Comune eroga un contributo economico ad integrazione del reddito e ai beneficiari chiediamo lo svolgimento di semplici attività di pubblica utilità". Su 90 percettori di reddito di cittadinanza solo due hanno lavorato con il Comune

Il meccanismo del reddito di cittadinanza è il grande limite che pone spesso gli enti pubblici in difficoltà. Su Taggia, (poco più di 14mila abitanti ndr) ci sono 90 percettori di reddito di cittadinanza segnalati. Nel corso del 2022 però solo due di loro sono arrivati a lavorare attraverso un percorso offerto (*).

Questo nonostante le offerte di lavoro non siano mancate. “È un dato che mostra tutte le difficoltà legate a questo sistema - commenta Laura Cane - quando si parla di percorso di inserimento lavorativo per percettori di reddito di cittadinanza, è l’ente pubblico che si fa carico in toto della gestione di queste persone dalle visite mediche, alla assicurazione passando per la formazione e arrivando al sistema tutor. Un peso che è spesso insostenibile per la macchina amministrativa di un Comune di grandi dimensioni figuriamoci per realtà più piccole come la nostra. Oltre al fatto che il più delle volte il meccanismo si inceppa perché il soggetto non accetta alcune condizioni, pensiamo ad esempio all’obbligatorietà di alcuni esami medici. È successo”. 12 'Borse Lavoro' su 50 soggetti seguiti

Perché le borse lavoro funzionano meglio? “È un percorso diverso. Ne contiamo 12 attivate su circa 50 soggetti seguiti. Abbiamo riscontrato ottimi risultati in questi anni, lo abbiamo visto già da quando del settore servizi sociali si occupava il mio predecessore, Maurizio Negroni, (Laura Cane è diventata assessore dopo le elezioni di giugno 2022 ndr). Le borse lavoro che attiviamo offrono rapporti più duraturi e ci permettono di andare a coprire in modo efficiente e diversificato più servizi comunali con una maggior soddisfazione anche da parte del beneficiario. Garantiamo un progetto sociale che permetta un percorso di maggiore autonomia e inclusione sociale, a beneficio del singolo e di tutta la comunità che ottiene un servizio". "Non possiamo girarci dall'altra parte"

Questa è la strada su cui il Comune di Taggia continua a voler puntare anche nel 2023? “Partiamo da un fatto: non possiamo ignorare l’emergenza economica e lavorativa che sta interessando una fascia sempre maggiore della popolazione anche del nostro territorio. - ricorda l’assessore ai servizi sociali - Quest’anno ci siamo trovati nella difficile condizione di non poter rinnovare il servizio dei buoni spesa per famiglie in difficoltà. Era una misura sperimentata negli ultimi due anni con il progetto ‘Natale Solidale’ per aiutare da un lato chi sta vivendo difficoltà economiche legate ad esempio alla disoccupazione e dall’altro incentivando i consumi nei negozi locali. La mancanza di copertura da parte dello Stato ha impedito al Comune di riattivare questa forma d’aiuto. Con le nostre sole forze economiche sarebbe stato impossibile (200 buoni nel 2021 per circa poco più di 60mila euro ndr)”.