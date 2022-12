Morelli di Diano Marina, l'ad del gruppo 'La Villa' Carlo Iuculano: “15 esuberi tra il personale, la struttura perde 2.000 euro al giorno”

“Settanta dipendenti per 94 ospiti sono troppi, sarebbero sufficienti una cinquantina, massimo 55 addetti”. A dichiararlo al nostro giornale è Carlo Iuculano, presidente e amministratore delegato del gruppo fiorentino ‘La Villa’ che ha appena acquistato l’ex casa di riposo ‘Morelli -Ardoino” di Diano Marina.

‘Ex’, perché la dirigenza del gruppo toscano ha già provveduto a cambiare denominazione alla struttura che ora si si chiama ‘Eugenio Montale’. Il motivo lo spiega lo stesso Ioculano: “Noi chiamiamo tutte le nostre strutture con nomi di pittori, scrittori o poeti. Ci è sembrato giusto dedicare quella di Diano Marina a un poeta ligure, appunto, Eugenio Montale”.

Quindi, tornando al personale, mi sta dicendo, che 15 dipendenti rischiano il posto? “Cominciamo col dire che senza il nostro intervento non sarebbero stati pagati gli stipendi al 15 dicembre e non sarebbero arrivate le tredicesime. Diciamo, piuttosto, che stiamo salvaguardando 60 posti di lavoro…”

L'ad del gruppo La Villa Carlo Iuculano

Mi sta quindi dicendo che saranno lasciati a casa 15 dipendenti? “Questa struttura oggi perde 2.000 euro al giorno e fornisce, secondo i nostri calcoli, 110 ore di assistenza in più rispetto agli standard regionali. Per 94 ospiti dovremmo avere al massimo 56 dipendenti, invece, ne abbiamo 60. Ma se riusciamo a fare determinate operazioni il numero degli esuberi può essere contenuto, azzerato o addirittura, aumentato nel senso che assumiamo persone, quello che serve è un aiuto importante delle istituzioni”

In che senso? "Nel senso che dovremmo investire pesantemente per rimediare a una serie di errori che sono stati fatti dalla precedente amministrazione. La struttura non è un albergo, Diano Marina ha già i suoi alberghi, ma una struttura sanitaria che deve dare risposte sanitarie. Lavoreremo molto sul personale infermieristico che deve avere un ruolo importante, dobbiamo aumentare i livelli di organizzazione e professionalità. Noi abbiamo 214 posti di cui 40 convenzionati. Ci sono 174 posti senza contratto che si riempiono ma è un numero non compatibile con i 2000 euro che perdiamo al giorno. Quindi c’è bisogno di un supporto a livello di convenzioni con il Comune e le amministrazioni”.

Con l’acquisizione del controllo di Eukedos Spa, quindi del Gruppo Edos, avvenuta nel 2021, attualmente La Villa Spa gestisce 46 strutture, di cui 29 con il proprio brand e 17 con il brand Edos e si estende su sette Regioni, tra cui Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Abruzzo, offrendo al territorio 3.605 posti letto complessivi.