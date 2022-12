Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 22 a lunedì 26 dicembre in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE



SANREMO

9.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di immagini a tema in via Umberto e via Rambaldi + esposizione di presepi artigianali in Piazza San Sebastiano (nella chiesa di San Sebastiano e nell'Oratorio di Sant'Anna) e via Costa. Frazione Coldirodi, fino al 26 dicembre

10.00. Esposizione di fiori e stelle di Natale a cura dell’istituto Ruffini-Aicardi nel portico del Palafiori, fino al 23 dicembre



15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)



16.00-21.00. ‘Paradise on Ice’: pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22), fino all’8 gennaio, info 331 3552920

16.00. Avventura interattiva in costume per bambini dal titolo ‘Harry Potter: Natale ad HogWarts’ della Compagnia San Giorgio e il Drago. Piazza Borea d’Olmo

21.00. Concerto Natalizio di musica sacra ‘Un Magnifico Capolavoro’ a cura della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. con Paola Cigna (soprano), Antonella Romanazzi (soprano), Gianluca Belfiore Doro (contralto), Gianluca Pasolini (tenore), Giuseppe Altomare (basso) e con il Coro Filharmonia. Basilica Concattedrale di San Siro, ingresso libero

IMPERIA



8.00. I Presepi di Imperia: possibilità di ammirare fino all’8 gennaio rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)



10.00-19.00. Mostra ‘Sguardi' dell’artista Massimo Indellicati organizzata dalla Associazione Culturale Le Muse. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 27 dicembre (h 10/12.30-16/19)

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

21.00. Proiezione del documentario ‘La Basilica di San Maurizio, Crocevia di Fede Arte e Storia’ + momento didattico-musicale a cura del maestro Giorgio Revelli dedicato allo straordinario organo della Basilica. Duomo al Parasio

VENTIMIGLIA



10.00. Mercatino di Natale in via Aprosio, nell’isola pedonale (fino al 6 gennaio)

18.30. Concerto di Natale per cornamusa e organo dedicato alle musiche di questo periodo dell'anno + presentazione libro ‘Organi storici di Ventimiglia, schedatura e documentazione d’archivio dal XV secolo ad oggi’ a cura di Silvano Rodi. Parrocchia di Sant’Agostino

VALLECROSIA

15.00-18.00. Mostra fotografica ‘Come eravamo… immagini del passato’ a cura di Fulvio Becagli, presidente dell’associazione Pro Loco ‘Città di Vallecrosia’. Sala polivalente, fino al 29 dicembre (escluso il 25 e il 26 dicembre)

BORDIGHERA

10.00. Mercatino di Natale in piazza Eroi della Libertà​, fino all’8 gennaio

15.30. Inaugurazione della mostra ‘Il Novecento a Bordighera: dall’Europa all’America’ a cura dell’Archivio Balbo. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino all’8 gennaio (h 15.30/18.30, chiuso il 24, 25 e 31 dicembre)

17.00-19.00. Mostra di dipinti ‘Omaggio a Guido Strazza’. Sede dell' UCD/ANPI, via Al Mercato 8, fino al 28 dicembre, ingresso libero

TAGGIA



15.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’: la Natività di Gesù per le vie e piazze del centro storico in collaborazione con i Rioni Tabiesi. Fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)



DIANO MARINA



10.00. Tradizionali Presepi Stilizzati realizzati dalla Famia Dianese nei giardinetti di Piazza Dante (a fianco della Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate) e in Piazza Papa Giovanni XXIII fino all’8 gennaio)

CERVO

10.00. ‘Seguendo la Stella: a Cervo i presepi nel borgo’: concorso di presepi nel borgo con l’originale esposizione nel cuore del centro storico e in tutta Cervo dei presepi realizzati dagli abitanti. Fino all’8 dicembre

ENTROTERRA



DIANO CASTELLO



15.30. Arriva Babbo Natale’: spettacoli e animazione natalizia per bambini, con la speciale partecipazione di Babbo Natale nel centro storico



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2022’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (per conoscerli cliccare questo link). Premiazione il giorno 7 Gennaio alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

15.00. Babbi Natale in moto con il Moto Club Maggioni e i Dusaigoti. Piazza Mauro



PORNASSIO

10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)

SEBORGA



10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre (più info)

NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

14.00-23.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)

14.00, 16.30 & 19.30. Circo di Natale sul ghiaccio (tre spettacoli) con cantanti e ballerini sul ghiaccio: la Russia degli Zar, le leggende Inca, il giro del mondo dei musical, Tribute to Rock'n'roll, Bollywood Parade e l'imperdibile regina delle nevi. MIN d'Azur, Mercato della stazione, fino al 1 gennaio (più info)





VENERDI’ 23 DICEMBRE



SANREMO

9.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di immagini a tema in via Umberto e via Rambaldi + esposizione di presepi artigianali in Piazza San Sebastiano (nella chiesa di San Sebastiano e nell'Oratorio di Sant'Anna) e via Costa. Frazione Coldirodi, fino al 26 dicembre



10.00. Ultimo giorno dell’Esposizione di fiori e stelle di Natale a cura dell’istituto Ruffini-Aicardi nel portico del Palafiori

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

16.00-21.00. ‘Paradise on Ice’: pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22), fino all’8 gennaio, info 331 3552920

16.00. Avventura interattiva in costume per bambini dal titolo ‘Natale alla fabbrica di cioccolato’ a cura della Compagnia San Giorgio e il Drago. Piazza Borea d’Olmo

16.30. Per la Rassegna musicale Swing Corner of Christmas, ‘Swing & Soda’: concerto del ‘Freddy Colt Swingtet’ con la partecipazione della chitarra solista di Riccardo Anfosso, del contrabbasso di Giuliano Raimondo e della batteria di Marcello Repola’. In programma un repertorio intitolato ‘Demo Bruzzone’s Songbook’. Portico del Palafiori

17.00. Concerto della Banda Folkloristica ‘Canta e Sciuscia’ in centro città

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. ‘Le Stelle di Natale’: osservazioni guidate per osservare ad occhio nudo e ai telescopi i brillanti astri delle fredde notti invernali. A cura dell’Associazione Stellaria. Frazione San Romolo, offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

IMPERIA

8.00. I Presepi di Imperia: possibilità di ammirare fino all’8 gennaio rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



10.00-19.00. Mostra ‘Sguardi' dell’artista Massimo Indellicati organizzata dalla Associazione Culturale Le Muse. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 27 dicembre (h 10/12.30-16/19)

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



VENTIMIGLIA



10.00. Mercatino di Natale in via Aprosio, nell’isola pedonale (fino al 6 gennaio)

VALLECROSIA

15.00-18.00. Mostra fotografica ‘Come eravamo… immagini del passato’ a cura di Fulvio Becagli, presidente dell’associazione Pro Loco ‘Città di Vallecrosia’. Sala polivalente, fino al 29 dicembre (escluso il 25 e il 26 dicembre)

BORDIGHERA



10.00. Mercatino di Natale in piazza Eroi della Libertà​, fino all’8 gennaio

15.30-18.30. Mostra ‘Il Novecento a Bordighera: dall’Europa all’America’ a cura dell’Archivio Balbo. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino all’8 gennaio (chiuso il 24, 25 e 31 dicembre)



17.00-19.00. Mostra di dipinti ‘Omaggio a Guido Strazza’. Sede dell' UCD/ANPI, via Al Mercato 8, fino al 28 dicembre, ingresso libero

TAGGIA ARMA



15.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’: la Natività di Gesù per le vie e piazze del centro storico in collaborazione con i Rioni Tabiesi. Fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

15.00. Sfilata di Babbo Natale della Protezione Civile Comunale che, con i suoi mezzi, percorrerà il territorio comunale in cerca dei bambini per regalare tante caramelle. Vie e piazze del Comune

21.00. Concerto Natalizio di musica sacra ‘Un Magnifico Capolavoro’ a cura della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Con Paola Cigna (soprano), Antonella Romanazzi (soprano), Gianluca Belfiore Doro (contralto), Gianluca Pasolini (tenore), Giuseppe Altomare (basso) e con il Coro Filharmonia. Basilica della Madonna Miracolosa, Parrocchia di San Giacomo e Filippo a Taggia, ingresso libero



DIANO MARINA



10.00-18.00. Presepe Artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)

15.30. Musica in pillole: Flashmob nel centro cittadino a cura del duo ‘Attenti a quei Due’

CERVO

10.00. ‘Seguendo la Stella: a Cervo i presepi nel borgo’: concorso di presepi nel borgo con l’originale esposizione nel cuore del centro storico e in tutta Cervo dei presepi realizzati dagli abitanti. Fino all’8 dicembre



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2022’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (per conoscerli cliccare questo link). Premiazione il giorno 7 Gennaio alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

PORNASSIO

10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)



21.00. Esibizione del soprano Cinzia Ravotto nella parrocchiale di Santa Margherita

SEBORGA



10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio



VILLA FARALDI

15.00-17.00. Seconda edizione dei ‘Presepi dei Faraldi’. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi (sabato e venerdì, fino al 6 gennaio)

FRANCIA

MONACO



11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre (più info)



NICE



11.00-23.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

17.00-24.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)



14.00, 16.30 & 19.30. Circo di Natale sul ghiaccio (tre spettacoli) con cantanti e ballerini sul ghiaccio: la Russia degli Zar, le leggende Inca, il giro del mondo dei musical, Tribute to Rock'n'roll, Bollywood Parade e l'imperdibile regina delle nevi. MIN d'Azur, Mercato della stazione, fino al 1 gennaio (più info)

20.00. ‘Carmina Burana’ di Carl Orff: spettacolo di balletto messo in scena dall’Orchestra, Balletto Coro dell’Opera Nazionale di Russia. Nice Acropolis, Esplanade Kennedy 1 (più info)





SABATO 24 DICEMBRE



SANREMO



9.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di immagini a tema in via Umberto e via Rambaldi + esposizione di presepi artigianali in Piazza San Sebastiano (nella chiesa di San Sebastiano e nell'Oratorio di Sant'Anna) e via Costa. Frazione Coldirodi, fino al 26 dicembre



10.30. ‘Babbo Natale vien dal mare’ a cura della Canottieri Sanremo ASD. Piazzale Vesco

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo alle 10.30 nella hall del Teatro Ariston

14.30-22.00. ‘Paradise on Ice’: pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22), fino all’8 gennaio, info 331 3552920

15.00-24.00. Luna Park in P iazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

16.30. Esibizione musicale ‘Heard Melodies are Sweet’ a cura del Coro bambini ‘Coccole d’Armonia’. Piazza Borea D’Olmo



17.00. ‘Sanremo accende il Natale’: spettacolo invasioni lunari, performance unica in Italia ispirata a creature marziali. Vie e piazze del centro cittadino

20.00. ‘Saturday Night’: animazione e Karaoke by Alex Penna e i ragazzi di Alma (con menù gourmet). Bahama Star, via Armea 6, info e prenotazioni 380 7098908

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

8.00. I Presepi di Imperia: possibilità di ammirare fino all’8 gennaio rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)



10.00-19.00. Mostra ‘Sguardi' dell’artista Massimo Indellicati organizzata dalla Associazione Culturale Le Muse. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 27 dicembre (h 10/12.30-16/19)

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



16.30. ‘Babbo Natale Sub’ (20ª edizione): Babbo Natale arriva dal mare su una slitta galleggiante trainata da possenti renne con tanti doni per i bambini presenti sulla banchina (arrivo previsto per le 17). Evento a cura di ‘Imperia nel Blu’ e altre realtà associative del territorio. Calata Cuneo a Oneglia, zona di ponente (vicino alle gru)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

24.00. Inaugurazione del maxi presepe allestito dalla comunità giovani con riproduzione del paesaggio e le case dell'entroterra ligure. Frazione Sant’Agata, fino all’8 gennaio (sabato e festivi h 9/12-15 e 14.15/19, feriali h 14/18.30)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

10.00. Mercatino di Natale in via Aprosio, nell’isola pedonale (fino al 6 gennaio)

10.00-19.00. Esposizione dei Presepi Poveri in concorso (premiazione il 6 gennaio h 15.30) + Presepio Napoletano, Presepio Provenzale ed altri Presepi fuori concorso. Oratorio ‘dei Neri’ in Via Garibaldi, centro storico, fino al 5 gennaio (h 10/13-15/19)

VALLECROSIA

15.00-18.00. Mostra fotografica ‘Come eravamo… immagini del passato’ a cura di Fulvio Becagli, presidente dell’associazione Pro Loco ‘Città di Vallecrosia’. Sala polivalente, fino al 29 dicembre (escluso il 25 e il 26 dicembre)



15.00. Passeggiata Con Babbo Natale: ritrovo presso la pista di pattinaggio (solettone sud Vallecrosia) + alle 15.15, partenza della passeggiata con Babbo Natale e i suoi amici lungo Via Colombo, Lungomare Marconi, Sottopassaggio, Parcheggio, via Don Bosco + alle 15.45, ingresso all'Oratorio Don Bosco, dove Babbo Natale distribuirà regali e dolciumi a tutti i bambini

15.30. ‘Cammino nella Storia del Natale’: in Piazza del Canto un suggestivo angolo è dedicato alla tradizionale postazione di Babbo Natale insieme ad ulteriori elementi decorativi, musica a tema, dolci e molto altro. Evento a cura dell’Ente Agosto Medievale. Centro storico

21.00. Accensione del Falò di Natale in piazza Don Gastaudo a Vallecrosia Alta. Evento a cura dell'associazione Il Borgo Antico

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



10.00. Mercatino di Natale in piazza Eroi della Libertà​, fino all’8 gennaio

10.00-18.00. Presepi sotto le stelle: XXIII concorso presepi. Borghetto San Nicolò (weekend e festivi sino all’8 gennaio)

16.00. Babbo Natale Band: musica itinerante in Centro città a cura della Banda Borghetto S.Nicolò

16.30 & 17.30. Animazione con ‘Babbo Natale e i suoi aiutanti’: Centro città h 16.30 + Paese alto h 17.30



17.00-19.00. Mostra di dipinti ‘Omaggio a Guido Strazza’. Sede dell' UCD/ANPI, via Al Mercato 8, fino al 28 dicembre, ingresso libero

17.30. Arriva Babbo Natale dal mare al Porto per salutare i bimbi e le loro famiglie. Evento a cura del Centro Sub Riviera dei Fiori, del Yacht Club Sant’Ampelio e del Comune di Bordighera.

17.30-20.00. Ufficio di Babbo Natale: gli aiutanti di Babbo Natale aspettano i bimbi nel suo ufficio per scrivere insieme la letterina (si può imbucare nella Buca delle lettere posizionata nei Giardini del Palazzo del Parco). Paese Alto, via della Loggia

OSPEDALETTI

15.30. ‘Aspettando Babbo Natale’: spettacolo per bambini a cura di Mago Sebastian + Arrivo di Babbo Natale con i suoi elfi e Merenda per tutti. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA



15.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’: la Natività di Gesù per le vie e piazze del centro storico in collaborazione con i Rioni Tabiesi. Fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)



DIANO MARINA



10.00-18.00. Presepe Artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)



15.00. La Famia Dianese organizza lo scambio di auguri con panettone e cioccolata calda offerta a tutti. Piazza Martiri della Libertà

22.00. Veglia di Natale 2022 organizzata dal Circolo Amici di Calderina e Muratori in collaborazione con il Gruppo Alpini di Diano Marina: S. Messa con la partecipazione del coro e a seguire saranno offerti a tutti panettone, cioccolata calda, vin brulè e grappa. Chiesa di San Giacomo in frazione di Diano Calderina

23.30. Gesù Bambino nasce dalle acque, accompagnato dai sub, viene consegnato al sacerdote che lo porta nella Chiesa Parrocchiale per la solenne celebrazione natalizia. Ritrovo alla Spiaggia attigua al Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE



22.00. Santa Messa di Natale al Santuario Nostra Signora della Rovere. Al termine della Santa Messa, cioccolata calda

22.30. Santa Messa di Natale alla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo.

24.00. Santa Messa di Natale in latino al Santuario di Nostra Signora della Rovere



CERVO

10.00. ‘Seguendo la Stella: a Cervo i presepi nel borgo’: concorso di presepi nel borgo con l’originale esposizione nel cuore del centro storico e in tutta Cervo dei presepi realizzati dagli abitanti. Fino all’8 dicembre

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

9.00. ‘Mercatini di Natale' in piazza Garibaldi, ai giardini pubblici di piazza D’Armi e nel centro storico



DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2022’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (per conoscerli cliccare questo link). Premiazione il giorno 7 Gennaio alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

23.00. Tradizionale Messa Cantata a cura della ‘Cantoria’ di Dolceacqua. chiesa parrocchiale Sant’Antonio Abate

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



PORNASSIO

10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)

SEBORGA



10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio



VALLEBONA

20.00. Gli ‘Amici du Fogü’ accendono il tradizionale ‘Foegu du Bambin’ che durerà fino alla Befana + Santa Messa della Vigilia alle ore 23



VILLA FARALDI

15.00-17.00. Seconda edizione dei ‘Presepi dei Faraldi’. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi (sabato e venerdì, fino al 6 gennaio)

FRANCIA

MONACO

11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre (più info)

NICE



11.00 & 14.00. Circo di Natale sul ghiaccio (due spettacoli) con cantanti e ballerini sul ghiaccio: la Russia degli Zar, le leggende Inca, il giro del mondo dei musical, Tribute to Rock'n'roll, Bollywood Parade e l'imperdibile regina delle nevi. MIN d'Azur, Mercato della stazione, fino al 1 gennaio (più info)

11.00-23.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)



14.00-24.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)



DOMENICA 25 DICEMBRE



SANREMO

9.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di immagini a tema in via Umberto e via Rambaldi + esposizione di presepi artigianali in Piazza San Sebastiano (nella chiesa di San Sebastiano e nell'Oratorio di Sant'Anna) e via Costa. Frazione Coldirodi, fino al 26 dicembre

10.30-24.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto, fino al 15 gennaio 2023 (h 10.30/12.30-14.30/24)

14.30-22.00. ‘Paradise on Ice’: pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22), fino all’8 gennaio, info 331 3552920

15.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

IMPERIA

8.00. I Presepi di Imperia: possibilità di ammirare fino all’8 gennaio rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)

9.00-19.00. Maxi presepe allestito dalla comunità giovani con riproduzione del paesaggio e le case dell'entroterra ligure. Frazione Sant’Agata, fino all’8 gennaio (sabato e festivi h 9/12-15 e 14.15/19, feriali h 14/18.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



16.00-19.00. Mostra ‘Sguardi' dell’artista Massimo Indellicati organizzata dalla Associazione Culturale Le Muse. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 27 dicembre (h 10/12.30-16/19)



VENTIMIGLIA



10.00. Mercatino di Natale in via Aprosio, nell’isola pedonale (fino al 6 gennaio)

10.00-19.00. Esposizione dei Presepi Poveri in concorso (premiazione il 6 gennaio h 15.30) + Presepio Napoletano, Presepio Provenzale ed altri Presepi fuori concorso. Oratorio ‘dei Neri’ in Via Garibaldi, centro storico, fino al 5 gennaio (h 10/13-15/19)

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA

10.00-18.00. Presepi sotto le stelle: XXIII concorso presepi. Borghetto San Nicolò (weekend e festivi sino all’8 gennaio)

10.00. Mercatino di Natale in piazza Eroi della Libertà​, fino all’8 gennaio

15.30-18.30. Mostra ‘Il Novecento a Bordighera: dall’Europa all’America’ a cura dell’Archivio Balbo. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino all’8 gennaio (chiuso il 31 dicembre)



17.00-19.00. Mostra di dipinti ‘Omaggio a Guido Strazza’. Sede dell' UCD/ANPI, via Al Mercato 8, fino al 28 dicembre, ingresso libero

TAGGIA ARMA



10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’: la Natività di Gesù per le vie e piazze del centro storico in collaborazione con i Rioni Tabiesi. Fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

DIANO MARINA



10.00-18.00. Presepe Artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)

CERVO

10.00. ‘Seguendo la Stella: a Cervo i presepi nel borgo’: concorso di presepi nel borgo con l’originale esposizione nel cuore del centro storico e in tutta Cervo dei presepi realizzati dagli abitanti. Fino all’8 dicembre

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2022’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (per conoscerli cliccare questo link). Premiazione il giorno 7 Gennaio alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)

PORNASSIO

10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)



SEBORGA



10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio



FRANCIA

MONACO

11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre (più info)

NICE

11.00-21.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

14.00-23.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)



15.00 & 17.30. Circo di Natale sul ghiaccio (due spettacoli) con cantanti e ballerini sul ghiaccio: la Russia degli Zar, le leggende Inca, il giro del mondo dei musical, Tribute to Rock'n'roll, Bollywood Parade e l'imperdibile regina delle nevi. MIN d'Azur, Mercato della stazione, fino al 1 gennaio (più info)





LUNEDI’ 26 DICEMBRE



SANREMO

9.00. Mercati Antiquari di Natale nel porticato del Palafiori ed in Piazza Colombo, insieme alla pista di pattinaggio, anche domani

9.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di immagini a tema in via Umberto e via Rambaldi + esposizione di presepi artigianali in Piazza San Sebastiano (nella chiesa di San Sebastiano e nell'Oratorio di Sant'Anna) e via Costa. Frazione Coldirodi

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

16.00-21.00. ‘Paradise on Ice’: pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22), fino all’8 gennaio, info 331 3552920

21.00. ‘Cantainverno 2022’: serata finale del concorso canoro organizzato dall'associazione Viva Armea. Mattatori della serata Agostino Orsino, storico presentatore, e Alex Penna in qualità di direttore artistico. Mamely di via Gioberti, info e prenotazioni 380 7098908

IMPERIA

8.00. I Presepi di Imperia: possibilità di ammirare fino all’8 gennaio rappresentazioni, tra le più diverse, della Natività in molteplici i luoghi della città (per visionarli tutti cliccare questo link)

9.00-19.00. Maxi presepe allestito dalla comunità giovani con riproduzione del paesaggio e le case dell'entroterra ligure. Frazione Sant’Agata, fino all’8 gennaio (sabato e festivi h 9/12-15 e 14.15/19, feriali h 14/18.30)

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



10.00-19.00. Mostra ‘Sguardi' dell’artista Massimo Indellicati organizzata dalla Associazione Culturale Le Muse. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, fino al 27 dicembre (h 10/12.30-16/19)

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

VENTIMIGLIA



10.00. Mercatino di Natale in via Aprosio, nell’isola pedonale (fino al 6 gennaio)



10.00-19.00. Esposizione dei Presepi Poveri in concorso (premiazione il 6 gennaio h 15.30) + Presepio Napoletano, Presepio Provenzale ed altri Presepi fuori concorso. Oratorio ‘dei Neri’ in Via Garibaldi, centro storico, fino al 5 gennaio (h 10/13-15/19)

VALLECROSIA

21.00. Concerto di Natale con Reddy Bobbio nella parrocchia di Maria Ausiliatrice

BORDIGHERA

10.00. Mercatino di Natale in piazza Eroi della Libertà​, fino all’8 gennaio



17.00-19.00. Mostra di dipinti ‘Omaggio a Guido Strazza’. Sede dell' UCD/ANPI, via Al Mercato 8, fino al 28 dicembre, ingresso libero

OSPEDALETTI



9.30. ‘Da Ospedaletti a Coldirodi’: escursione dalla riva del mare al borgo di Coldirodi fino al Santuario della Madonna Pellegrina per poi visitare l’antico paese accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla sede comunale di Ospedaletti, info 338 1375423 (più info)



10.00-12.00. ‘Street workout’ a cura di Happiness ASD: due ore di camminata attiva con musica in cuffia e 4 stazioni fitness. Prenotazione obbligatoria al numero 340 3614861

16.30. Concerto natalizio con il Maestro Reddv Bobbio e la sua band. Brani classici in chiave moderna e brani inediti. Con Reddv Bobbio (Pianoforte), Enrico Allavena (Trombone), Mario Martini (Flicorno), Luca Valenti (Contrabbasso), Fausto Biamonti (Batteria). Sala eventi ‘La Piccola’

TAGGIA



10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’: la Natività di Gesù per le vie e piazze del centro storico in collaborazione con i Rioni Tabiesi. Fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)



SANTO STEFANO AL MARE

8.00-19.00. ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi’: pelletteria (borse e scarpe), produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore. Lungomare Cristoforo Colombo e D’Albertis (più info)



DIANO MARINA



10.00-18.00. Presepe Artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata. Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)

14.00. Esposizione delle Fiat 500 a tema natalizio nell'isola pedonale cittadina, organizzata dal Club 500 Golfo Dianese. Corso Roma

CERVO

10.00. ‘Seguendo la Stella: a Cervo i presepi nel borgo’: concorso di presepi nel borgo con l’originale esposizione nel cuore del centro storico e in tutta Cervo dei presepi realizzati dagli abitanti. Fino all’8 dicembre

ENTROTERRA

CERIANA



18.00. Concerto di Natale nella Chiesa Parrocchiale SS Pietro e Paolo

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2022’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (per conoscerli cliccare questo link). Premiazione il giorno 7 Gennaio alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

9.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in piazza Mauro

18.00. Concerto della Banda cittadina nella Chiesa Parrocchiale

21.00. ‘Cantendu denäi au fœgu’: serata in compagnia dei Dusäigöti con percorso itinerante intorno ai tradizionali fuochi con i Soundpressure. Partenza dalla ‘Fravega’ (via Dante Alighieri)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico, fino al 3 febbraio (visitabile nei giorni festivi ed al sabato)

PORNASSIO

10.00. Presepi nel Borgo: possibilità di visitare una ventina di presepi allestiti nelle vie e vicoli di Ottano dagli abitanti e bambini del borgo + musiche natalizie all'interno della ‘casetta dei libri’. Evento a cura di Accademia Kronos del ponente ligure (fino al 9 gennaio)

21.00. Concerto dell’orchestra Note Libere nella parrocchiale di Villa Viani



SEBORGA

10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio



VALLEBONA

18.00. Concerto di Natale del coro Troubar Clair con brani che spaziano da Tomas Luis de Victoria alle melodie popolari ucraine e spagnole alle celebri pagine corali di Mozart. Chiesa Parrocchiale, ingresso libero

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

14.00-23.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)



14.00, 16.30 & 19.30. Circo di Natale sul ghiaccio (tre spettacoli) con cantanti e ballerini sul ghiaccio: la Russia degli Zar, le leggende Inca, il giro del mondo dei musical, Tribute to Rock'n'roll, Bollywood Parade e l'imperdibile regina delle nevi. MIN d'Azur, Mercato della stazione, fino al 1 gennaio (più info)





