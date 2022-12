Nuoto: ottimi risultati per la ponentina Giulia Viacava ai campionati juniores francesi a Parigi

Ottimi risultati per la giovane ponentina Giulia Viacava, 16enne che nuova per il Monaco Natation. Ha partecipato ai campionati Juniores in vasca corta a Massy (Parigi) e i risultati sono stati davvero molto interessanti sia dal punto di vista cronometrico che per i numerosi podi raggiunti.

Il suo allenatore storico Remi Besson l’ha iscritta, come da tradizione, ad una moltitudine di gare e, ognuna prevedeva una batteria la mattina ed una finale. Ovviamente Giulia si è qualifica per tutte le finali (7) portando a casa 5 medaglie di argento ed un bronzo. Nel 200 stile dove è arrivata quarta per solo due centesimi ha comunque migliorato il suo miglior tempo.