Mese di dicembre di grandi battaglie e partite sul campo per i giovanissimi del Reds Rugby team di Imperia

Il mese di dicembre ha visto impegnato il ‘Reds Rugby team’ in tutti i weekend appena trascorsi. Il mese è stato aperto dall'Under 13 col torneo ‘Binelli’ a Imperia, sul campo di regione Baitè.

L'esperienza delle compagini avversarie del genovesato hanno reso ostiche le fasi d'attacco dei Reds: nonostante tutto con i pari età della provincia hanno trovato la vittoria della bandiera. Piacevolmente sorpresi gli allenatori per i nuovi innesti e per alcuni ‘anziani’ che prendono fiducia dopo il salto di categoria, nonostante la performance non eccelsa sorriso per il futuro e prova superata.

Nel weekend dell'Immacolata sono scesi in campo i più piccoli delle Under 7,9 e 11, nuovamente sul campo imperiese. I giovanissimi delle Under 7 e 9 hanno provato per la prima volta il campo infangato che, se prima crea timore, diventa poi uno spasso. I baby ruggers sfidano i coetanei e giocano con la consueta determinazione dovuta ad una malizia assente ed a spirito d'avventura ben stimolato. Placcaggi e movimento di gioco espresso in modo primordiale fanno entusiasmare i genitori e gli educatori, buona esperienza.

La Under 11, penalizzata da forfait per influenze stagionali, ha dato vita comunque a un bel raggruppamento: spiccate le azioni personali che hanno trascinato i più timidi, il risultato è stato un sostegno presente e costante, base del minirugby e non solo, per portare avanti il gioco. Anche per loro come per tutte le altre categorie il panettone a Natale è meritato.

Infine, nell’ultimo weekend la grande festa natalizia che è mancata negli ultimi anni a seguito delle note vicende sanitarie. Regali per tutti i bambini iscritti e un bel barbecue hanno fatto da cornice anche alla celebrazione dei 5 anni di attività della società che partita con 8 iscritti negli anni si è sviluppata tanto da avere ad oggi oltre 50 cartellini escluso entourage.

Gli auguri a tutti i commensali e a chi è stato bloccato dall'influenza ma che avrebbe partecipato volentieri sono stati espressi dal Presidente Giovanni Lisco e da tutto lo staff dirigenziali e tecnico.