Manutenzione dello Zaccari, i quattro comuni: “Servono 900mila euro per la pista di atletica" (Foto e video)

“900mila euro per lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, al campo Zaccari a Camporosso, in particolare per il completamento della pista di atletica”. Lo chiedono i quattro comuni, con capofila Vallecrosia, che hanno in gestione la struttura sportiva di via Braie.

Vallecrosia, Camporosso, Bordighera e Ventimiglia chiedono un intervento da parte della Regione Liguria. “I quattro comuni del comprensorio si sono dotati di un progetto da mandare in Regione per la riqualificazione dello Zaccari. Si tratta di lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria” - spiega l’assessore allo Sport di Vallecrosia Pino Ierace - “Abbiamo anche scritto una nota firmata dai quattro sindaci per sollecitare l’impegno da parte della Regione per questa struttura. Ribadiamo che questa struttura è di vitale importanza per questo comprensorio visto che ospita tante associazioni sportive, in particolar modo ne abbiamo tre che fanno atletica, ma soprattutto perché in provincia di Imperia ci sono solo altre due strutture, una a Imperia e una a Sanremo. Lo Zaccari, perciò, è di vitale importanza per la nostra zona”.

“La struttura dello Zaccari versa da un po’ di anni in uno stato complessivamente di bassa manutenzione e di usura, particolarmente rilevante è la pavimentazione sportiva del campo di atletica, questa è profondamente deteriorata e necessita, per essere adeguata agli sport che vengono praticati, di una completa sostituzione” - sottolinea il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - “E’ un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria che richiede sicuramente un sostegno finanziario da parte della Regione Liguria, per questa ragione abbiamo scritto e chiesto alla Regione un intervento. Risulta essenziale intervenire sul campo di atletica il cui intervento complessivamente costa circa 900mila euro. Una somma che i quattro comuni coinvolti non riescono a sostenere ma possono eventualmente compartecipare con una somma esigua rispetto al totale. Il sostegno della Regione è fondamentale. Lo sport della nostra zona deve essere premiato e invece a volte risente di poche attenzioni. Auspichiamo che il percorso procedurale abbia buon esito e confidiamo in un interesse e in un’attenzione da parte della Regione”.

“Chiediamo l’attenzione da parte della Regione per soddisfare la richiesta. Una sensibilizzazione a riguardo è stata sollecitata in occasione del consiglio dei sindaci che si è svolto questo mese per coinvolgere il presidente della Provincia e l’assessore regionale Ferro, presente in quella sede“ - afferma il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - “Investire nello sport significa investire anche nell’educazione dei ragazzi e inoltre ha una funzione sociale. Il numero alto delle associazioni sportive che usano lo Zaccari indica quanto sia fondamentale la funzione sociale dello sport”.

“E’ un progetto che prevede il rifacimento integrale del manto della pavimentazione del campo di atletica” - dice il consigliere comunale di Vallecrosia con delega allo Sport Marco Calipa - “Inizialmente il campo Zaccari fu costruito per togliere i ragazzi dalla strada attraverso lo sport e c’erano riusciti perciò è fondamentale poter offrire a tutti gli sportivi della zona, visto che i numeri di chi pratica sono elevati, una struttura adeguata. C’è impegno da parte dei quattro comuni per non deludere le aspettative riposte soprattutto dal mondo dell’atletica”.

“Il complesso è stato realizzato negli anni ‘80 su terreni di proprietà del demanio dello stato e del comune di Bordighera ed è stato realizzato con risorse della Provincia di Imperia, per tanti anni legata alla ristrutturazione della manutenzione fino al 2015. Da quel momento la gestione è passata nelle mani dei quattro comuni principali del comprensorio ventimigliese ma in realtà coinvolge tutti i comuni del comprensorio” - fa sapere il primo cittadino di Camporosso, Davide Gibelli - “Il comune che ha assunto le funzioni di capofila è Vallecrosia, che gestisce la parte calcistica in maniera quasi autonoma mentre la porzione della struttura che comprende la pista d’atletica, il campo in erba a 11 e la struttura degli spogliatoi rimangono a carico dei quattro comuni convenzionati. È su questa porzione che sono richieste massima attenzione e necessità di manutenzione delle opere. Sono tre gli elementi essenziali: la pavimentazione sportiva del campo di atletica, l’illuminazione del campo e l’irrigazione automatica”.

“La presenza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia allo Zaccari arricchisce di più la dote dello Zaccari" - aggiunge l’assessore di Vallecrosia Pino Ierace. Sono, nel frattempo, iniziati i lavori di ampliamento degli spogliatoi del complesso polisportivo Zaccari di via Braie 245 a Camporosso. Fino a fine lavori non sarà perciò consentito l’accesso al parcheggio del campo in erba. Sarà temporaneamente possibile accedere all’impianto sportivo mediante l’ingresso dal campo in terra della Polisportiva Vallecrosia Academy, cancello lato monte dopo la Protezione civile di Camporosso.