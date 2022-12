Calcio: il 12enne Simone Loffredo lascia la Sanremese e vola verso la Sampdoria

Simone Loffredo (classe 2010) lascia il vivaio giovanile della Sanremese per firmare con la Sampdoria. Si tratta del terzo trasferimento stagionale di un giovane atleta biancazzurro verso una società professionistica. Prima di lui era già toccato a Simone Marino e Kledi Qosja (entrambi classe 2009) approdati al Genoa.

"Loffredo era già stato chiamato dai blucerchiati per differenti test nella scorsa stagione, quindi nelle ultime settimane la Sampdoria ha compiuto l'accelerazione definitiva per accaparrarsi il giovane biancazzurro. - sottolineano dalla Sanremese - Come dimostrato in questa prima parte di stagione con le partenze di Loffredo, Marino e Qosja, la società biancazzurra ha permesso e permetterà ai suoi atleti di giocarsi le loro carte nelle società professionistiche. A Simone vanno le congratulazioni della Sanremese ed un grosso in bocca al lupo!"