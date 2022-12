Arti Marziali: due grandi successi per il Byakko Tai Sanremo nel corso del fine settimana (Foto)

La Byakko Tai Sanremo ha festeggiato due grandi successi. Durante la giornata ha partecipato ai campionati regionali liguri FIJLKAM di Judo, ultimo atto dell'attività agonistica per le categorie Esordienti, Cadetti, Junior e Senior del 2022. In serata, poi, si sono svolti i festeggiamenti del 40° anno di attività dell'associazione, nata appunto nel dicembre 1982.

I campionati regionali liguri FIJLKAM, gara che assegna i titoli di campione regionale di Judo per l'anno 2022, si sono svolti presso il palazzetto di Arenzano, dove si sono riuniti numerosi agonisti provenienti da tutte le società affiliate alla FIJLKAM della regione. Dopo vari incontri, Alessio Ranciaffi raggiunge la medaglia d'argento nella categoria Esordienti B -66Kg, così come Mirko Carbotta (Esordienti B -38Kg). Gara sfortunata per Walter Bono (Esordienti A -55Kg) e Federico Centola (Cadetti -73Kg) che si classificano al quinto e al settimo posto rispettivamente.

Molto soddisfatto lo staff tecnico per la determinazione ed il livello tecnico dimostrato in tutti gli incontri, con la certezza che, per i prossimi appuntamenti agonistici del 2023, tutti gli atleti del Byakko Tai faranno tesoro di questa esperienza. La giornata si è conclusa con una piacevole cena per festeggiare il 40° anno di attività continuativa della società sportiva, diretta dal Maestro Benemerito Michele Luigi De Maria. Alla presenza di numerosi genitori, atleti e tecnici, il Direttivo e lo staff tecnico hanno ringraziato tutti i partecipanti e consegnato al M° Michele Luigi De Maria una targa di benemerenza, con l’augurio di un buon proseguimento in tutte le attività promosse dall'Associazione per la stagione sportiva 2023.

Al termine della cena tutti i presenti hanno brindato ai risultati sportivi conquistati durante il 2022 e al compleanno dell'Associazione, concludendo la serata con gli auguri di buone feste. L'attività si ferma ora per le vacanze natalizie, dando appuntamento a tutti al 9 Gennaio, quando riprenderanno i corsi.

Con l’occasione si ricorda che continuano nell’anno nuovo i corsi di Judo per tutte le età dai bambini di 5/6 anni sino ai master.