Liguria: emendamento 'Salva transfrontalieri', Cerri (Lista Toti) "Grazie dal territorio ai parlamentari"

“Un grazie a nome del territorio ai nostri parlamentari”. E' il messaggio rivolto dal consigliere regionale della Lista Toti, Chiara Cerri, a seguito dell'approvazione dell'emendamento “salva transfrontalieri”.

“Ci tengo particolarmente a sottolineare il lavoro dei nostri rappresentanti e soprattutto dell'onorevole Ilaria Cavo, una vera amica della Liguria a Roma, perché in queste ore in molti cercano di intestarsi questo importante risultato – ribadisce Chiara Cerri - Una battaglia certo portata avanti da tanti, ma che è giunta all'obiettivo grazie ai soldi messi a disposizione dal gruppo di Noi Moderati che hanno destinato a questa causa la quota in dotazione per gli emendamenti".

"È la più semplice e inattaccabile conferma che i rappresentanti della Lista Toti e di Noi Moderati hanno messo le esigenze del nostro territorio al primo posto della loro azione politica. - rimarca Cerri - Questi sono i risultati che arrivano quando c'è una sinergia come quella partita dalla Regione del governatore Giovanni Toti, con l'assessore Marco Scajola che non ha mai dimenticato di tenere alta l'attenzione su questo problema, e arrivata a Roma con l'impegno dell'amica onorevole Ilaria Cavo. A loro va rivolto il grazie di almeno ottomila transfrontalieri pensionati”.