Sanremo: martedì 27 dicembre con 'Scambi' l'appuntamento festaiolo nella Pigna con 'Late night nello Scambiverso'

Tra le luminarie e gli addobbi, quest’anno anche ‘Scambi’ vuole contribuire a realizzare la magia del Natale tra le viuzze della Pigna, il centro storico di Sanremo. ‘Scambi’, in particolare, sarà all’Oratorio di Santa Brigida durante la serata del 27 dicembre per festeggiare in compagnia di belle persone, birra e tanta musica. A partire dalle 20 lo staff proporrà attività e sorprese tutte da scoprire. L’ospite d’eccezione sarà ‘Jas.do.it’, tiktoker e influencer.

“Collaborare con ‘Scambi’ – dice Jas - significa aprire nuove orizzonti, perché non si smette mai di imparare e di rimanere stupiti dalla bellezza della creatività. Questo ‘Late Night’ ne è la prova: sarà una bella festa, che illuminerà la nostra città anche d’inverno”.

Per di più, come sottofondo non poteva mancare della musica Live, suonata dai mitici ClayNuts e Asganaway. Davide Zappia, musicista degli Asganaway, argomenta così la scelta di partecipare con il proprio gruppo all’evento: “Scambi è un festival frequentato da tantissime persone giovani e questa è una cosa bellissima visto che al giorno d’oggi la nostra generazione sembra un po’ ‘distaccata’ da ciò che le sta intorno. Questo insieme di ragazzi, invece che si incontrato per fare delle cose molto belle insieme, invoglia anche noi a venire a fare quello che ci piace di più: suonare. Sicuramente sarà una bellissima serata.”

L’evento è nato dalla collaborazione tra ‘Scambi’ e ‘Late Night Session’, un gruppo di giovanissimi ragazzi che trasforma la musica in eventi pazzeschi. “Il motivo per cui collaboriamo con Scambi - racconta Antonio Macaluso, organizzatore e fondatore di ‘Late Night Sessions’ - è perché non solo noi abbiamo partecipato ai vari eventi di Scambi nel corso delle ultime edizioni, ma molti ragazzi e ragazze di Scambi sono spesso venuti alle ‘Late night nello Scambiverso’. È stato, dunque, veramente naturale unire le due forze in questo appuntamento del 27 dicembre”.