Gli auguri del Sindacato Italiano Militari Carabinieri: "I militari dell’Arma siano messi in condizione di operare in sicurezza"

Uno degli obiettivi del Sindacato Italiano Militari Carabinieri è l’operatività dei militari dell’Arma in condizioni di sicurezza, in ambienti salubri ed efficienti, per poter ottenere una reale tutela nel compimento del nostro dovere, al fine di ricavarne un’azione pronta ed efficace.

Si ricorda che fare sindacato è una missione. Esistono delle regole in ogni ambiente di lavoro, e non solo, che vanno rispettate. Perché vogliamo leggi e regole se non abbiamo la volontà di farle rispettare? Ognuno di noi ha l’obbligo di parlare quando si è testimoni di un’ingiustizia. Tutti quanti. Non dobbiamo tacere mai più. Quando non difendiamo i nostri diritti, la dignità è persa e la dignità non può essere negoziata.