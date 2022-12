Winter Edition: i risultati degli atleti nella numerosa delegazione della Ginnastica Riviera dei Fiori

Si è svolta a Rimini, dall’8 all’11 dicembre la ‘Winter Edition’ della ‘Ginnastica in Festa’. Un colorato ed emozionato ‘popolo’ della ginnastica si è conteso i titoli delle finali nazionali delle sezioni olimpiche, oltre che della ginnastica per tutti e della salute e fitness.

La Ginnastica Riviera dei Fiori era presente con una numerosa delegazione delle sezioni agonistiche di ginnastica artistica femminile e della ritmica. La GAF ha visto la partecipazione delle ginnaste Alice Pegoraro, Elena Stella, Sara Papirio, Ilaria Vitulano, Camilla Longo, Alice Bovenzi e Alessia Saccoccia che, pur alle prese con un leggero infortunio, ha voluto essere presente alla trasferta. Anche in assenza di podi, il tecnico Elisa Addiego ha potuto verificare una crescita di questo gruppo di ginnaste che stanno facendo un interessante percorso in questa disciplina molto tecnica e impegnativa.

Per la GR soddisfazione per i podi di Alice Frascarelli nelle Senior classificatasi al 3° posto nell’assoluta, argento al cerchio e campionessa nazionale alla palla. Ottimo il bronzo ottenuto al cerchio da Sofia Pugachev e interessanti i risultati ottenuti da Linda Carangelo nelle allieve 6ª alla palla, Giorgia Trosso 9ª alla fune nelle junior e Giulia Carrera 10ª al cerchio nelle senior. Buone nell’insieme le prestazioni di tutto il gruppo delle nostre ginnaste in questo evento che le ha viste confrontarsi con le loro coetanee a livello nazionale.

Per i livelli LE ed LD sono scese in pedana anche Giada Caridi, Esmeralda Caporusso, Angelica Pavan e Marie Panizzi.Le silver protagoniste a Rimini sono Alessia Cirone, Micol Colucci, Laura Garibaldi, Alice Iaria, Vittoria Cavallero, Matilde Marsiglia, Isabella Amelio, Emma Lulja e Isabella Capponi. Soddisfatte i tecnici Daniela Breggion, Monia Stabile, Lorenza Frascarelli e Vittoria Arieta, sia per le gare individuali che per quelle di squadra. Per tutti è stata una trasferta gratificante , divertente e con l’emozione di aver visto all’opera molti ginnasti della nazionale maschile, femminile e ritmica, che hanno ottenuto grandi risultati alle olimpiadi di Tokio ed ai recenti mondiali.

Nello stesso periodo la nostra giovane ginnasta Rebecca Falcidia, accompagnata dalla DTRLiguria del Trampolino Giulia Bellone , hanno partecipato al collegiale nazionale che si è svolto presso l’Accademia Federale di Fano.Questo progetto voluto dalla Federginnastica è un interessante opportunità di crescita per tecnici e ginnasti della categoria Allievi che in Italia praticano questa spettacolare disciplina e che vede la Riviera tra le Società protagoniste.

Ginnasti e tecnici saranno i protagonisti, insieme al numeroso vivaio societario e lo staff tecnico al gran completo, dello spettacolo ‘Un Arcobaleno di Emozioni’, coreografie su base ginnica che coinvolgeranno oltre 300 partecipanti uniti in questa serata di sport e divertimento. Sarà il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori a Sanremo ad ospitare venerdì prossimo alle 20.30 il 34° ‘Saggio di Natale’ che, dopo tre anni difficili, potrà essere riproposto nella sua formula più emozionante, tutti insieme, col pubblico e non mancherà la visita di Babbo Natale.