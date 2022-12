Volley: risultati altalenanti per la Nuova Lega Pallavolo Sanremo, netta sconfitta per le ragazze in Serie D

Serie D femminile

NLP non pervenuta nel match casalingo contro Cogovalle. Ultima partita per le ragazze di coach Michela Valenzise che perdono nettamente 3-0. Malanni di stagione hanno colpito la rosa a disposizione indebolendola ulteriormente, ma questo non giustifica una gara deludente soprattutto nell'approccio. Le giocatrici non hanno mai lottato se non nell'ultimo parziale. Si spera in un cambio di rotta nel girone di ritorno dimostrando il vero valore.

Under 18 femminile

Netta vittoria invece per le U18 contro Nova Volley Imperia. Le ragazze hanno da subito imposto il loro gioco senza mai mettere in discussione il risultato che le ha viste prevalere per 3-0. Tutta la rosa a disposizione ha avuto modo di giocare durante il match.

Under 16 femminile

Una vittoria ed una sconfitta invece per le giocatrici allenate da Silvia Cimino e Michela Valenzise. Vince 3-1 nel match casalingo contro Albenga Volley, con entrate in campo di nuove giocatrici non ancora al pieno della forma. Purtroppo subisce una secca sconfitta contro la capolista Imperia volley in una partita a senso unico terminata 3-0.