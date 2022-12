L’Imperia ricorda Faustino Turra. Centrocampista classe 1939, Turra aveva militato in piazze importanti di serie A e serie B come Brescia e Bologna prima di approdare in neroazzurro nel 1972.

Turra, scomparso la settimana scorsa, con i colori dell'Imperia ha anche ricoperto il ruolo di allenatore.