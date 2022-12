Pallacanestro: bella vittoria interna del Bvc Sanremo Under 19, battuto la capolista Alassio per 61-51

Bvc Sanremo-Alassio 61-51 (10-18, 15-6, 23-16, 13-11)

Bvc Sanremo: Tufo 14, Fiorini 6, Boero, Markishiq D. 28, De Febis 8, Moroni, Brignola, Barri 3, Filippi 2. Coach: Alessandro Deda.

Alassio: Manzo 1, Robaldo 8, Manfredi 6, Pezzolo 6, Marengo 8, Giribaldi 4, Martini 4, Venzo, Parodi, Gazzari 14. Coach: Accinelli.

Il Bvc Sanremo vince il big match con la New Basket Ponente Alassio, finora imbattuta capolista del campionato Under 19 Silver.

“Complimenti ai miei ragazzi - dice il coach sanremese Alessandro Deda - per la voglia di portare a casa il risultato contro la capolista. Siamo partiti male con brutte scelte offensive e tanti errori in difesa nei primi due quarti, ma nella seconda parte di gara abbiamo davvero giocato bene. Nota di merito a Tufo, che con 3 triple realizzate e tanta energia in difesa ha cambiato l’inerzia della partita”.