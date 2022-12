“40 giorni per la vita”, iniziativa di preghiera, testimonianza e carità della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo a favore della vita nascente

La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo lancia per il secondo anno consecutivo '40 giorni per la vita', un’iniziativa di preghiera, testimonianza e carità a favore della vita nascente che si terrà da mercoledì 28 dicembre 2022 a domenica 5 febbraio 2023 nel territorio della diocesi ligure.

“Nel nostro Paese si è creato un impenetrabile muro di silenzio attorno a questa terribile tragedia che è l’aborto volontario,” affermano gli organizzatori. “Con questa iniziativa vogliamo rompere questo muro con la forza pacifica ma decisa della preghiera e della testimonianza cristiana, annunciando il Vangelo della Vita e che ogni essere umano concepito ha diritto a nascere e ad essere accolto con amore”.

Una proposta che vedrà protagonista non solo la diocesi intemelia. Quest’anno infatti si unisce all’iniziativa anche '40 Giorni per la vita – Coordinamento di Bergamo', che nel territorio orobico ha organizzato una fitta rete di gruppi culturali e di preghiera.

Tanti e diversi gli appuntamenti culturali e formativi a calendario nella diocesi di Ventimiglia–Sanremo, tra i quali si evidenziano quattro incontri pubblici che si svolgeranno tutti i martedì sera a partire dal 10 gennaio: nel primo si analizzerà la storica sentenza che in America ha spazzato via la Roe vs. Wade, ovvero la sentenza che legalizzava l’aborto negli USA. Sarà poi la volta di un incontro formativo sui danni dell’aborto per la salute della donna e della testimonianza di due genitori che hanno scelto l’adozione rinunciando la pratica della fecondazione assistita. L’ultimo incontro vedrà protagonisti Massimo Gandolfini, presidente del Family Day e Maria Rachele Ruiu di Pro Vita & Famiglia ONLUS.

“Concluderemo questa 40 Giorni con due importanti momenti: la veglia diocesana per la Vita che si svolgerà la sera del 4 febbraio presso la concattedrale di San Siro con due toccanti testimonianze scandite da intermezzi musicali e la Minimarcia per la vita del 5 febbraio che sarà un momento pacifico e gioioso di testimonianza pubblica del valore infinito di ogni vita umana a cui sono invitate specialmente le famiglie della diocesi”.

Il cuore pulsante dell’iniziativa sarà la preghiera, grazie alle meditazioni proposte nel libro di preghiere distribuito nelle parrocchie della diocesi e disponibile anche online sul portale di 40 Giorni per la Vita. “Tramite le nostre pagine social e soprattutto tramite il sito 40giorniperlavita.it sarà possibile seguire tutte le fasi dell’iniziativa e scaricare il calendario completo. Ci auguriamo che per l’anno prossimo altre città vorranno unirsi a noi in questa grande preghiera per la vita”.

Un altro aspetto molto importante della campagna è quello della carità: nel corso di questi 40 giorni infatti verranno raccolti fondi che saranno destinati ai Centri di Aiuto alla Vita e al progetto Gemma per il sostegno economico a mamme incinta in difficoltà economica e sociale.