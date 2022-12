Un pranzo al Bar Tavola Calda “Casa Tua” a Sanremo è come un vero pranzo a casa propria e non solo

Al Bar Tavola Calda “Casa Tua” a Sanremo in corso Garibaldi, 133 non solo un'ottima colazione con caffè e cappuccino con una schiuma indimenticabile, ma anche paste e dolci fatti in casa, per non parlare poi del salato con panini e pizze assortiti, il tutto fatto in maniera genuina.

Il Bar Tavola Calda “Casa Tua” è il posto ideale dove fare un pranzo veloce ma di qualità. I proprietari Christian Muller e sua mamma Sabrina La Duca, sono sempre pronti ad offrire a pranzo un variegato piatto del giorno ed un menù fisso di primi e secondi gustosi e invitanti, fatti con l'affetto che solo una mamma può dare. Infatti, dietro ai fornelli è tutto a conduzione familiare.

“Il nome del bar – ci ha spiegato Christian – deriva da un locale londinese al quale mi sono ispirato nel periodo in cui ho vissuto a Londra per lavoro. L'idea è quella di far sentire a casa propria i clienti”.

Ma Christian e Sabrina non si fermano solo alle colazioni ed ai pranzi, infatti, potrete degustare in ogni momento della giornata uno snack veloce e un aperitivo di buona qualità al giusto prezzo. In questo bar tavola calda i clienti sono coccolati e sempre messi al centro dell'attenzione come a casa propria. Per gli appassionati della cucina sanremasca, appuntamento al venerdì con un delizioso brandacujun.

Amichevoli, cordiali e ospitali, Christian e Sabrina, uniti dal loro forte legame, ti faranno sentire come a casa tua, felice di godere dell'amichevole atmosfera che regna in questo locale.

Per ogni ulteriore informazione o prenotazione chiama al numero 331 9298195.