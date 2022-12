Tutto sui minibond: cosa sono, come funzionano

I minibond sono obbligazioni a medio e lungo termine, di importo non superiore a 50 milioni di euro, che supportano le piccole e medie imprese che vogliono entrare nei mercati dei capitali, riducendo la loro dipendenza dal credito bancario.

I minibond sono stati lanciati sul mercato italiano nel 2012 in ottemperanza al decreto sviluppo (D.Lgs. 83/2012) che si prefissava di trovare una soluzione ai limiti del sistema creditizio e finanziario tradizionale a seguito della grande crisi internazionale scoppiata nel 2008.

Con l'aiuto dei minibond, il governo italiano ha cercato di ridurre l’assoggettamento dai prestiti bancari, mantenere la competitività e creare un bacino importante di risorse alternative per finanziare la crescita delle imprese italiane.

Come funziona il minibond?

Un minibond funziona come una obbligazione tradizionale. La sua durata varia da 3 ai 5 anni e nella maggior parte dei casi ha una cedola fissa annuale pagabile ogni 6 mesi, ma è possibile trovare anche cedole variabili legate all'Euribor a 3 o 6 mesi. Tutti i minibond sul mercato sono emessi a un prezzo pari al 100% del loro valore nominale.

I minibond si dividono in bullet, in amortising e in grace period, a seconda di come avviene il rimborso. Nel primo caso, alla scadenza è previsto il rimborso dell'intero capitale; nel secondo caso il capitale viene rimborsato a rate fisse durante l’intero periodo di ammortamento; nel terzo caso, infine, sempre in rate fisse ma solo dopo un periodo di uno o due anni.

Ci sono poi, disposizioni contrattuali specifiche (covenants) che chi emette il minibond deve rispettare e che tutelano gli investitori.

Chi può emettere mini bond?

Il soggetto che emette minibond in cambio di un prestito, è definito “emittente” e la differenza tra i minibond e le tradizionali obbligazioni risiede proprio nelle caratteristiche della società emittente.

Infatti, secondo il Decreto “Destinazione Italia”, l'emittente deve essere una società privata italiana con fatturato superiore a 2 milioni di euro e almeno 10 dipendenti, con esclusione di banche e microimprese.

Naturalmente, non basta essere una Srl o una Spa (non quotata) per poter immettere minibond sul mercato, bensì occorre rispettare precisi criteri di qualità, poiché questo strumento finanziario è stato pensato per la crescita di aziende dal potenziale importante, sostenute e consigliate da esperti, con bilanci solidi, business plan credibile e lungimirante al tempo stesso, con prospettive di sviluppo chiare e comprovate dall’andamento attuale.

Dove sono quotati i minibond?

I minibond possono essere sottoscritti direttamente nel momento in cui vengono offerti al pubblico per la prima volta (si parla, in questo caso, di mercato primario) oppure, successivamente alla loro emissione, possono essere collocati sull’ExtraMOT PRO 3 di Borsa Italiana (mercato secondario). Si tratta di un mercato dedicato ai prodotti finanziari alternativi ai prestiti bancari, aperto esclusivamente ad operatori professionali.

Il mercato dei minibond comprende anche emissioni in private placement, che possono eventualmente essere quotate su mercati europei.

Perché emettere minibond?

Emettere minibond è una rilevante opportunità di finanziamento, che integra il credito bancario e consente alle PMI di accedere al mercato dei capitali e diversificare il proprio debito, soprattutto in tempi di potenziale stretta creditizia.

Proviamo a elencare alcuni dei principali benefici:

Accesso ai mercati dei capitali: fondamentale per finanziare la crescita delle PMI italiane. Richiede determinati requisiti di governance, tra cui la trasparenza, per attirare gli investitori;

Diversificazione del debito: i minibond sono una fonte di finanziamento che si aggiunge al prestito bancari;

Incentivi fiscali: detrazione degli interessi passivi fino al 30%, detrazione costo di emissione nell'anno di emissione del minibond, esenzione dalla ritenuta d'acconto sui redditi corrisposti ai soci;

Brand Equity: promozione del marchio aziendale e convalida da parte dei mercati finanziari del business model.

I minibond sono, quindi, uno strumento che aiuta la ripresa economica e che è in notevole ascesa. Negli ultimi quattro anni, infatti, sono stati emessi 981 minibond da 741 singoli emittenti, per un valore di oltre 5,9 miliardi di euro (dato di giugno 2022).