Sanremo in Italia e nel mondo è nota soprattutto per due motivi: i fiori ed il Festival della Canzone Italiana. Ma la cittadina ligure ha sempre mostrato interesse per vari tipi di discipline sportive, su queste ultime potete trovare qui maggiori informazioni e la conferma arriva da quella che abbiamo simpaticamente chiamato la top 5 degli sportivi sanremesi.

5. Michele Graglia

Partiamo subito con uno sportivo… da record! Michele Graglia, ultramaratoneta è infatti nel Guinness dei Primati per il tempo con cui ha realizzato la traversata del Deserto di Atacama, che si estende in più paesi del Sud America, dal Perù meridionale al Cile settentrionale. Coln il tempo di 8 giorni, 16 ore e 58 minuti, dal 15 al 23 settembre 2018. Graglia ha potuto fregiarsi il titolo di atleta… da record!

4. Alex Liddi

Per certi versi Alex Liddi potrebbe anche meritare una posizione più elevata di questa graduatoria visto che è entrato nella storia dello sport italiano, più esattamente per la disciplina del baseball. Liddi è stato infatti il primo giocatore italiano ad essere ingaggiato nella Major League Baseball (MLB), il campionato americano e la Lega più importante al mondo, con i Seattle Mariners. Con il suo ingaggio nel 2008, è arrivato prima di circa un anno di Alex Maestri, l'altro italiano che ha giocato fino ad oggi in MLB. Alex è cresciuto in una famiglia completamente legata al baseball: padre, madre, fratello hanno giocato o allenato nel corso della loro carriera.

3. Gianluca Mager

Il tennis va decisamente forte a Sanremo se sul podio ci sono due rappresentanti di questa disciplina. Il primo che incontriamo è Gianluca Mager, attualmente numero 214 della classifica mondiale ATP in singolo (posizione 841 in doppio). L'apice della sua carriera, in fatto di graduatoria, lo ha ottenuto a novembre 2021 quando raggiunse la posizione 62 della graduatoria. Nel suo palmares cinque trofei Challenger e quattro titoli Futures oltre ad aver raggiunto la finale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro nell'edizione del 2020. Sanremese di nascita in una famiglia di origini tedesche.

2. Fabio Sturaro

Il centrocampista attualmente in forza al Genoa, è sicuramente il calciatore più forte di sempre nato a Sanremo. Cresciuto nelle giovanili della Sanremese, Sturaro ha raggiunto l'azzurro della nazionale maggiore dove ha pure segnato quattro goal. Nel suo palmares personale può annoverare 4 scudetti, 4 coppa Italia ed una superCoppa Italia tutte vinte con la maglia della Juventus. Nella sua carriera anche un'esperienza all'estero senza però mai giocare in Portogallo con lo Sporting Lisbona. Oltre alla Juve, il club della sua vita è indubbiamente il Genoa dove è tornato per la quarta volta.

1. Fabio Fognini

Ed indubbiamente il numero è lui, il tennista Fabio Fognini che se pur sia cresciuto ad Arma di Taggia sempre in provincia di Imperia, è nato però a Sanremo. Mentre stiamo scrivendo questo articolo, Fognini è numero 55 nel ranking mondiale ATP, posizione che sale fino alle numero 23 per quanto riguarda il doppio. Nell'elite del tennis mondiale da qualche anno, salendo fino alla nona posizione della classifica in singolo e settimo per il doppio, è giustamente considerato uno dei tennisti italiani più forti di sempre.